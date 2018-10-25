Oracle: 60% ИТ-профессий еще не придуманы

Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью ИТ-индустрии, считает CEO Oracle Mark Херд (Mark Hurd). ИТ-сфера в течение семи лет изменится до неузнаваемости – произойдет максимальная автоматизация процессов, появятся совершенно новые профессии и новые требования к навыкам.

Искусственный интеллект и облачные приложения

Генеральный директор Oracle Марк Херд (Mark Hurd) поделился мнением о дальнейшем развитии ИТ-индустрии и о том, как она повлияет на цивилизацию. Прогнозы коснулись искусственного интеллекта, автоматизации сервиса и профессий будущего.

Искусственный интеллект, уверен Марк Херд, уже к 2025 г. станет частью всех без исключения облачных приложений. Его можно будет встретить в финансовых программах, приложениях для отделов кадров и логистики, и он заметно упростит работу сотрудников.

В обозримом будущем при усилении интеграции ИИ в облака он будет популяризировать облачные технологии и сервисы не только среди обычных потребителей, но и среди представителей бизнес-сегмента. Использование искусственного интеллекта позволит повысить производительность труда сотрудников до столь высокого уровня, которого предприятию никогда не достичь при использовании классического программного обеспечения без доступа к облачным сервисам.

Марк Херд, глава Oracle: 60% профессий из сферы ИТ еще не изобретены

ИИ, подчеркнул глава Oracle, оптимально подходит для блокчейна, технологии распределенного реестра. Через несколько лет она будет интегрирована в любое ПО, подразумевающее обмен чувствительной информацией.

Максимальная автоматизация взаимодействий с клиентами

В течение ближайших семи лет компании автоматизируют до 85% взаимодействий со своими клиентами, и снова не без помощи искусственного интеллекта. Подобный подход позволит сократить время ожидания клиента перед получением нужной ему информации или услуги.

Так, информацию об имени, фамилии, а также вопросе клиента сотруднику компании предоставит программное обеспечение, основанное на ИИ, и искусственный интеллект же займется и поиском ответа на вопрос или решения поставленной проблемы или задачи. Если персонал может потратить на это от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от ситуации и сферы деятельности, то ИИ сократит время ожидания до нескольких секунд.

В ряде случаев даже не потребуется непосредственный контакт клиента с персоналом компании – полностью автоматизированное программное обеспечение заменит оператора и тем самым уберет человеческий фактор. Автоматическая обработка запросов клиента позволит технической поддержке такого программного обеспечения уделять больше времени на улучшение способов обслуживания клиентов. Однако обращения с наиболее серьезными вопросами по-прежнему будут рассматриваться персоналом – на их долю приходится около 15% от всех обращений.

ИИ – не угроза для ИТ-специалистов

Из прогнозов Марка Херда складывается впечатление, что искусственный интеллект в течение ближайших семи лет значительно сократит потребность рынка в ИТ-специалистах. На самом деле CEO Oracle уверен, что по состоянию на IV квартал 2018 г. 60% профессий из сферы ИТ еще не изобретены, многие из них появятся только к 2025 г.

В качестве примера одной из таких профессий Хард назвал «супервайзера роботов», под которым он подразумевает человека, контролирующего работу умных машин. В частности, это сотрудник ИТ-отдела компании, в ведомстве которого будет находится то самое ПО с интегрированным искусственным интеллектом, благодаря которому и автоматизируются 85% взаимодействий с клиентами.

Прогнозы становятся реальностью

Слова Марка Херда можно было бы назвать предсказаниями, если бы не одно «но»: подобного рода прогнозы он делает ежегодно, и многие из них сбываются даже слишком быстро. К примеру, в 2016 году на конференции Oracle OpenWorld глава корпорации сообщил, что к 2025 году на 80% сократится число корпоративных центров обработки данных – компании станут использовать вместо них облачные технологии. В 2017 г. в США количество корпоративных ЦОД уменьшилось на 15%, что является подтверждением прогноза Херда.