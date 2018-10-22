Президент «Компьюлинка» выпущен из тюрьмы под домашний арест

Михаил Лящ отправлен под домашний арест

Тверской районный суд Москвы перевел президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща под домашний арест. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

О задержании Михаила Ляща стало известно 20 сентября 2018 г. Позднее Тверской районный суд санкционировал его арест сроком до 20 ноября 2018 г. Теперь мера пресечения изменена на домашний арест, который продлится до 16 декабря 2018 г.

В чем подозревают Михаила Ляща

Михаил Лящ подозревается в хищениях денежных средств. Первоначально появилась версия о том, что он может быть причастен к хищениях 2,5 млрд руб. из структур госкорпорации «Ростех» - Московского конструкторского бюро «Компас» и компании «Промпоставка».

Однако в «Компьюлинке» эти утверждения отрицали. Как объясняли CNews представитель компании, причиной ареста Михаила Ляща стала деятельность, не связанная с «Компьюлинком».

Ляща арестовала из-за его инвестиций в компанию «Симбиотел», которая в 2008 г. создала мобильное приложение Eztalk для совершения дешевых международных звонков с помощью технологии call back («обратный звонок»).

Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ выпущен под домашний арест

В проект было вложено 90 млн руб. Помимо Ляща в «Симбиотел» также вложился «ВТБ – Фонд венчурный», созданный при участии «Российской венчурной компании». В 2010 г. компания прекратила свою работу.

Также среди владельцев «Симбиотел» значится глава компании Maykor Сергей Сульгин. Параллельно с арестом Ляща у Сульгина были проведены обыски.

Связь с РВК

Представитель РВК подтверждал газете «Коммерсант», что после проведения аудита в компании материалы были переданы в прокуратуру, а оттуда в Следственное управление МВД по Москве для возбуждения уголовного дела.

Михаил Лящ основал «Компьюлинк» в 1993 г. По итогам 2017 г. компания заняла 16 место в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017» с выручкой 20,1 млрд руб.