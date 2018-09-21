Президент группы «Компьюлинк» взят под стражу. Дело может быть не в ИТ

Суд санкционировал арест президента «Компьюлинка» Михаила Ляща на два месяца. Инкриминируемая ему статья УК РФ описывает мошенничества, связанные с недвижимостью.

Михаил Лящ арестован

Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ арестован на два месяца.

Санкцию на его арест 21 сентября 2018 г. дал Тверской суд Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко Михаила Ляща, суд избрал в отношении Михаила Ляща меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г.

Михаил Лящ подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью, а именно мошенничества, повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает за это деяние наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Арест Михаила Ляща и «Компьюлинк»

Михаил Лящ был задержан на 48 часов сотрудниками правоохранительных органов после дачи показаний 19 сентября 2018 г.

По информации источника CNews, интерес правоохранительных органов к Михаилу Лящу и его задержание не имеют отношения к работе компании «Компьюлинк».

Михаил Лящ арестован до 20 ноября

Руководство и сотрудники «Компьюлинк» готовы оказывать следствию все необходимое содействие, говорится в сообщении.

Анализ ЕГРЮЛ и базы «Контур.фокус» показывает, что помимо владения долями в различных организациях из группы «Компьюлинк», Михаил Лящ в разное время выступал соучредителем в целом ряде структур. В частности ему принадлежит 50% доли в ЗАО «Ай Си Ти эстейт» (основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

Трудовая биография Михаила Ляща

Михаил Лящ родился 3 августа 1962 года в Москве. В 1987 г. он окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, получив диплом инженера-электрика.

В 1987-1991 гг. работал на Раменском приборостроительном заводе. В 1991-1993 гг. был замдиректора отдела программного и сетевого обеспечения в акционерном обществе «КАМИ».

В 1993 году совместно с партнерами создал и возглавил группу компаний «Компьюлинк» и одним из первых в России начал развивать розничную сеть магазинов компьютерных салонов в Москве.

Некоторые факты о «Компьюлинке»

Возглавляемая Лящом группа «Компьюлинк» заявляет о себе то, что обладает отраслевой экспертизой в решениях для государственного, транспортного, телекоммуникационного и финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности. Она осуществляет управление проектами, ИТ- и бизнес-консалтинг, строительство и оборудование ЦОДов, инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставку оборудования и ПО, сервисное обслуживание.

По итогам 2017 г. в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 «Компьюлинк» занял 16 место с выручкой в 20,1 млрд руб. Также группа разместилась на второй, третьей и 24 строчках рейтинга CNews ста крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России, объявленных в 2016 г. Госзаказчиком «Компьюлинка» все три раза оказалась ФНС, а сумма попавших в рейтинг контрактов составила примерно 6,3 млрд руб. Подряды были связаны с созданием ПАКов ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов ФНС, а также поставкой оборудования и ПО и созданием ПАКов промышленного контура ИС маркировки товаров на территориях государств–членов ЕЭС и контроля и регистрации контрольно-кассовой техники.

В отношении более ранних госпроектов, в частности, можно отметить участие «Компьюлинка» в поставках в российские школы в 2009 г. дистрибутивов ОС на основе Linux. Кроме того, к 2013 г. получив 1,9 млрд руб. от ВЭБ, «Компьюлинк» построил 3,5 тыс. км линий связи и договорился об их продаже операторам «большой тройки».