Nvidia ликвидирует производство чипов для майнинга

Nvidia, получившая всего $18 млн выручки от чипов для майнинга вместо ожидаемых $100 млн, намерена в будущем обойтись вообще без этой продукции. Компания объясняет спад продаж ослаблением рынка криптовалют, но профильные СМИ пишут, что графические процессоры просто не являются больше самым популярным решением для майнинга.

Проблемы Nvidia

Nvidia намерена исключить чипы для майнинга из производимой ею продукции, поскольку доходы от этого направления сократились сильнее, чем прогнозировала компания. Об этом руководство Nvidia сообщило на встреча, посвященной обсуждению результатов II квартала финансового 2019 г. Квартал завершился для компании 29 июля календарного 2018 г.

Об отказе от продуктов, ориентированных на добычу криптовалют, сообщила финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress). «Мы полагаем, мы достигли нормального периода, и по существу намереваемся обойтись без криптовалют по мере продвижения вперед. Наш прогноз предсказывал спад продаж продуктов, связанных с криптовалютами, примерно до $100 млн, но реальная выручка от них составила $18 млн, и сейчас мы ожидаем, что в будущем доля этих продаж в общей выручке будет пренебрежимой», — сообщила она.

Гендиректор компании Хуан Жэньсюнь (Jensen Huang) подтвердил слова Кресс, добавив, что поступления от продуктов, связанных с майнингом, сократились из-за снижения курсов криптовалют.

Результаты квартала

В остальных сегментах компания либо оправдала, либо превзошла прогнозы. По итогам квартала выручка Nvidia продемонстрировала годовой рост на 40%, составив $3,12 млрд, в то время как аналитики предсказывали $3,11 млрд. Прибыль увеличилась практически в два раза и достигла $1,1 млрд, или $1,76 на акцию.

Выручка от продуктов, связанных с компьютерными играми, выросла на 52%, составив $1,8 млрд и на 3% превзойдя ожидания аналитиков. Росту в этом сегменте не помешал даже спад продаж игровых приставок Nintendo Switch, в которых используются чипы Nvidia. По итогам квартала, завершившегося в июне, Nintendo сообщила о продажах 1,88 млн приставок, в то время как год назад этот показатель составлял 1,97 млн.

Nvidia планирует отказаться от производства чипов для майнинга

Nvidia также отмечает, что ее самым быстрорастущим бизнесом в настоящий момент являются продукты для дата-центров, которые принесли выручку в размере $760 млн, что на 83% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Аналитики предсказывали всего $744 млн. Эти продукты Nvidia используются компаниями Microsoft и Amazon в инфраструктуре их ЦОДов.

Другие причины спада

Профильный ресурс о криптовалютах CCN выражает несогласие с официальной позицией руководства Nvidia, согласно которой причиной спада продаж продуктов для майнинга стало ослабление криптовалютного рынка. В пример CCN приводит китайского производителя чипов для майнинга Bitmain, выручка которого за первые три месяца 2018 г. составила $1,1 млрд. Сама компания оценивается в $19 млрд. Издание отмечает, что у компаний вроде Canaan и Samsung тоже наблюдается рост продаж продукции для майнинга.

Реальную причину спада выручки Nvidia от продуктов для майнинга CCN видит в том, что среди майнеров упал спрос именно на графические процессоры, поскольку их мощностей не хватает для добычи криптовалют в необходимых объемах. Более успешная Bitmain занимается разработкой не графических процессоров, а интегральных схем специального назначения (ASIC), предназначенных специально для майнинга, популярность которых на рынке сейчас растет.