Создатель и «великодушный диктатор» Python уходит в отставку из-за «презрения людей»

«Великодушный пожизненный диктатор» проекта Python уходит в отставку, поскольку ему надоело бороться за принятие предложений по улучшению этого языка, чтобы обнаружить потом, что его решения никому не нравятся. Камнем преткновения стали последние поправки PEP 572, которые вызвали волну негативных отзывов со стороны программистов.

Диктатор уходит в отставку

Нидерландский разработчик Гвидо ван Россум (Guido van Rossum), создавший в 1989 г. язык программирования Python, слагает с себя полномочия главы проекта. Напомним, ван Россум официально занимает пост «великодушного пожизненного диктатора» (BDFL) проекта, что дает ему возможность наблюдать за процессом разработки и принимать окончательные решение. О своем уходе Гвидо сообщил сам в письме на сайте Python.

Ван Россум поясняет, что ему надоело сталкиваться с трудностями в процессе утверждения предложений по улучшению Python (Python Enhancement Proposal, PEP). «Теперь, когда PEP 572 готовы, я больше никогда не хочу так тяжело бороться за PEP и обнаруживать потом, что так много людей презирают мои решения», — пишет ван Россум. Он также упоминает, что уже не молод — ему 62 года — и не вполне здоров.

«Великодушный диктатор» намерен полностью самоустраниться из процесса принятия решений, однако на некоторое время остаться в проекте в качестве обычного core-разработчика, то есть разработчика основного состава. Ван Россум также обещает, что по-прежнему будет доступен как наставник для других участников проекта — возможно, даже более доступен, чем ранее.

Гвидо считает, что его отсутствие не повлияет на работу по отслеживанию сбоев, которая ведется на ресурсе GitHub, поскольку те, кто этим занимается, редко с ним консультируются.

Жизнь без диктатора

Ван Россум пишет, что не собирается назначать преемника на пост «великодушного пожизненного диктатора». Сообществу разработчиков Python предстоит самостоятельно решить, какая форма управления больше всего подойдет проекту. Ван Россум предлагает выбрать из демократии, анархии, диктатуры и федерации.

Великодушный пожизненный диктатор Python Гвидо ван Россум

Также сообществу придется решить, каким будет новый порядок утверждения PEP, и как будут выбираться новые core-разработчики. Ван Россум считает, что это можно было бы прописать в отдельных PEP, которые имели бы силу Конституции, но он не собирается этого делать, а вместо этого предоставляет сообществу делать все, что им вздумается.

Тем не менее «диктатор» напоминает, что следует соблюдать нормы, прописанные в кодексе поведения проекта (Code of Conduct) — в частности, порядок устранения участников из проекта. Тем, кто не согласен с правилами кодекса, Гвидо предлагает устраниться из проекта самим.

Спорные PEP 572

PEP 572, процесс принятия которых привел к отставке «великодушного диктатора», предлагают «способ назначения переменных в выражении с использованием обозначения NAME: = expr, чтобы убрать подвыражения и сделать Python более аккуратным и быстрым». Как видно по обсуждению этого решения на форуме Y Combinator, некоторые разработчики считают, что это плохой подход, который отражает личное мнение ван Россума больше, чем передовые практики в отрасли.

6 июля ван Россум написал в публикации на сайте Python, что был ошеломлен количеством отзывов, которые получил в ответ на принятие PEP 572. Этот комментарий был сделан три дня спустя после того как спорные изменения уже вступили в силу.

Достижения ван Россума

Вклад ван Россума в развитии Python трудно переоценить, пишет издание The Register. Благодаря ему Python сейчас является одним из самых широко используемых в мире языков программирования, идеальным для новичков и в тоже время нашедшим применение в масштабных проектах, в том числе YouTube, Instagram и Dropbox. Сам Гвидо как раз и работает в Dropbox, после того как в 2012 г. ушел из Google.

Профильный ресурс CodingDojo поставил владение Python на второе место в списке самых востребованных работодателями навыков разработчика. Сайт вопросов и ответов для программистов Stack Overflow поместил его в 2018 г. на седьмое место среди самых популярных языков программирования, написания скриптов и разметки, причем в этом списке Python опередил такие языки как C#, Ruby и PHP.