Российский рынок ERP пошел на взлет. Рост за год 30% в долларах

Российский рынок ПО ERP-систем вырос в 2017 г. на 29,6% и достиг $819,27 млн. Темпы роста оказались выше, чем прогнозировали аналитики. Лидерами рынка являются SAP и 1С.

Итоги года

По итогам 2017 г. объем российского рынка ПО систем управления предприятием (ERP, ИСУП) составил $819,27 млн, продемонстрировав годовой рост на 29,6%. Рост рынка корпоративных приложений составил в рублях 12,8%. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая результаты ежегодного исследования Russia Enterprise Application Software Market 2018–2022 Forecast and 2017 Vendor Shares.

Лидирующее положение на рынке удерживают компании SAP и «1С», на продукты и услуги которых российские организации тратят 80% всех расходов на ПО управления предприятием. Выручка SAP в 2017 г. показала рост на 33,2% в долларах и 16% в рублях, обеспечив таким образом компании лучшие показатели на российском рынке за последние пять лет. Продажи «1С» выросли на 30% в долларах и 13,2% в рублях.

Причины роста и другие тенденции

Старший аналитик IDC Василий Агапов отмечает, что темпы роста российского рынка ПО управления предприятием значительно превзошли ожидания аналитиков. Среди причин он называет улучшение курса рубля по отношению к доллару и продолжение цифровой трансформации в крупных компаниях. Также в список причин вошел рост продаж SAP. По словам Агапова, компания «удачно подстроила свой бизнес под нынешнюю экономическую реальность». Российским же поставщикам удачно завершить год помогло импортозамещение и продолжение автоматизации предприятий, отмечает он.

В 2017 г. ПО управления предприятием было по-прежнему востребовано в основном на производственных предприятиях и в розничной торговле. В первом случае оно помогает повысить эффективность и безопасность производства, во втором — решить проблему адаптации бизнеса к росту онлайн-продаж.

Российский рынок ПО управления предприятием растет быстрее прогнозов

Самым крупным и быстрорастущим сегментом рынка ПО управления предприятием в 2017 г. стали решения по управлению ресурсами. На втором месте по темпам роста находятся приложения для управления взаимоотношениями с клиентами, а на втором месте по продажам по-прежнему находятся приложения для бизнес-аналитики.

Ситуация в предыдущем году

В 2016 г. российский рынок ERP-систем, включая продажу лицензий, внедрение, обслуживание и облачные сервисы, оценивался примерно в 119 млрд руб. Рост по сравнению с предыдущим годом составлял около 10%.

Лидером рынка с выручкой 20,8 млрд руб. в России была SAP. За ней следовали «1С» и Microsoft с показателями 14 млрд руб. и 3,7 млрд руб. соответственно. В первую пятерку также вошли российские интеграторы «Борлас» и IBS.

В 2016 г. самыми распространенными были заказы на модернизацию и тиражирование решений, которые были внедрены до этого. Спросом пользовались также услуги поддержки, но примеров внедрений с нуля было относительно немного.