Россиянам будут оказывать госуслуги, о которых они не просили

В России будет введена система проактивного оказания госуслуг. В таких ситуациях как рождение ребенка или достижение определенного возраста гражданам не придется писать заявление — госуслуги будут автоматически оказываться на основе данных электронных реестров. Но для этого реестры нужно сделать юридически значимыми.

Проактивные госуслуги

Россиян ждет переход на проактивные госуслуги — такие услуги, которые автоматически оказываются государством гражданину без подачи заявления с его стороны. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра экономического развития Савву Шипова.

По словам Шипова, избавиться от заявлений совсем не получится, но в таких ситуациях как рождение ребенка или достижение гражданином определенного возраста механизм предоставления соответствующих госуслуг будет запускаться автоматически, без заявления.

Для того, чтобы эта схема заработала, те данные, которые содержатся в электронных реестрах различных ведомств, должны приобрести юридическую значимость. Тогда записи в реестрах могут стать основанием для предоставления гражданам госуслуг «фактически без человеческого участия», отмечает Шипов. Пока что юридическую значимость имеют только бумаги.

Шипов приводит в пример процесс выдачи паспорта. Опираясь на записи в реестрах, механизм выдачи паспорта можно запускать автоматически по достижении гражданином определенного возраста. Данные будут собираться из нескольких юридически значимых баз, что позволит сразу же выпустить паспорт.

По словам Шипова, утверждение юридически значимого статуса реестров и внедрение алгоритмов сбора данных займет порядка шести лет.

Электронные госуслуги в России

В настоящий момент в России набирают популярность электронные госуслуги, не требующие личного обращения граждан в многофункциональные центры (МФЦ) или госорганы. По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме. Как отмечает Росстат, это выше планового показателя.

Выступление Саввы Шипова на CNews Forum 2017

Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн. В настоящий момент в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой необходимо зарегистрироваться для получения госуслуг онлайн, насчитывается более 70 млн зарегистрированных пользователей.

Другие инновации в сфере госуслуг

Также популярностью у населения пользуются МФЦ. Особенность их работы заключается в том, что от гражданина для получения госуслуги требуется всего лишь одно обращение, то есть в работе МФЦ реализован принцип «единого окна». Все взаимодействие с различными госорганами, необходимое в ходе выполнения заявки, осуществляет МФЦ, а не сам заявитель. Сеть МФЦ начала формироваться в 2007 г. и постоянно расширяется.

Также в настоящее время в России внедряется принцип оказания госуслуг «по жизненной ситуации». Этот принцип дает возможность гражданину написать одно заявление на целый пакет госуслуг, связанных с совершением определенных событий в жизни. «Жизненной ситуацией» считается, например, рождение ребенка. В этом случае по одному заявлению от родителей выдается свидетельство о рождении, оформляется материнский капитал, прописка ребенка в квартире и предоставляются другие услуги. До этого на каждую услугу требовалось писать отдельное заявление.