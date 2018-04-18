Amazon выпустила сверхлегкий браузер под названием Internet

Amazon разместила в Google Play интернет-браузер собственной разработки под названием Internet. Приложение, предназначенное для развивающихся стран, весит всего 2 МБ и имеет облегченную конфигурацию. Разработчики сделали упор на защите приватности пользователя.

Запуск Internet

Amazon выпустила собственный интернет-браузер, который так и называется — Internet. Пока что он существует только в виде мобильного приложения для Android. Internet появился в Google Play в марте, без публичного объявления со стороны компании, и лишь теперь был замечен ресурсом TechCrunch. «Быстрый, легкий и приватный», — так характеризует Amazon свой новый продукт.

В настоящий момент Internet доступен только жителям Индии. Для его работы требуется Android 5.0 или выше. По данным исследовательской компании Sensor Tower, браузер еще не преодолел порог в 1 тыс. загрузок. Рейтинг приложения в Google Play составляет 4,3.

Функциональность

Amazon позиционирует Internet как браузер с повышенным уровнем защиты приватности и конфиденциальности. Приложение поддерживает приватные закладки, которые не сохраняют историю посещения страниц. Также Internet не собирает персональные данные и не запрашивает дополнительных разрешений. В плане защиты приватности TechCrunch видит в новом браузере потенциального конкурента таким продуктам как Firefox, который блокирует следящие механизмы веб-сайтов.

Amazon характеризуют свой новый браузер как «быстрый, легкий и приватный»

Кроме того, Internet предлагает функцию предпросмотра вкладок, автоматический полноэкранный режим и своего рода встроенный агрегатор новостей. Этот агрегатор привлек особенное внимание СМИ, поскольку кроме последних новостей и развлечений он настоятельно предлагает к просмотру материалы из мира крикета — чрезвычайно популярного в Индии спорта.

Облегченная конфигурация

Internet был разработан в расчете на пользователей из развивающихся стран, поэтому он по минимуму использует аппаратные ресурсы. Весит браузер менее 2 МБ. Для сравнения — объем Chrome достигает 21 МБ, Edge — 54,5 МБ, Firefox — 19,9 МБ, а Opera — 14,7 МБ, согласно данным аналитического приложения appFigures.

Профильные СМИ сравнивают Internet с такими приложениями как Facebook Lite, YouTube Go или Gmail Go, которые представляют собой облегченные версии известных продуктов. У них тот же базовый функционал, что и у полноценных Facebook, YouTube и Gmail, но они занимают на устройстве меньше места и оптимизированы для работы при неравномерном подключении к интернету. По большей части такие приложения создаются для пользователей из развивающихся стран. У самой Amazon есть приложение для чтения книг Kindle Lite, также доступное в Индии.