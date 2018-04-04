Российский рынок серверов пошел на взлет после жуткого провала

Поставки серверов на российском рынке по итогам 2017 г. выросли на 29,6% в количественном и на 42,7% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Аналитики IDC отметили, что ежеквартальный прирост поставок последнего времени свидетельствует о прохождении рынком своего минимума и начале устойчивого роста.

Итоги серверного года

По итогам двенадцати месяцев 2017 г. российский рынок серверов продемонстрировал резкий взлет после провала 2016 г., который стал худшим за предыдущие 12 лет. Тогда корпоративный серверный рынок продемонстрировал сокращение на 4,5% по сравнению с 2015 г., если говорить о количестве устройств, и на 20,1%, если говорить об их стоимости.

Поставки серверов всех типов на российский рынок достигли 132,2 тыс. штук на общую сумму $770,2 млн что на 29,6% больше в количественном и на 42,7% в денежном выражении, чем в 2016 г. Такие результаты опубликовала компания IDC в рамках исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker 2017 г.

По мнению Михаила Попова, старшего аналитика IDC по корпоративным системам, итоги 2017 г. говорят о продолжающемся восстановлении серверного рынка России. Ранее этому препятствовала неблагоприятная экономическая ситуация. Помимо нее, в числе причин IDC называет поступательное развитие рынка облачных услуг и рост рынка центров обработки данных. Более выгодные условия, предлагаемые игроками этих рынков, удерживают заказчиков от обновления и расширения собственного парка серверного оборудования.

Итоги четвертого квартала

По итогам последних трех месяцев 2017 г. поставки серверов всех типов составили 38 тыс. устройств, что на 24,3% больше аналогичного показателя 2016 г. Общая стоимость проданного оборудования составила $258,82 млн, что на 47,6% больше, чем в четвертом квартале 2016 г.

Российский рынок серверов продемонстрировал резкий взлет после сокрушительного падения в 2016 г.

Таким образом, рынок серверов показал устойчивый рост на протяжении заключительного квартала 2017 г. как в количественном, так и в денежном выражении.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,8% в количественном и 89,7% в денежном выражении.

По словам Михаила Попова, поставки четвертого квартала 2017 г., как и ожидалось многими поставщиками, оказались больше объемов летних месяцев, что объясняется закрытием заказчиками годовых бюджетов и получением оборудования, заказанного ранее. Кроме того, финансовые результаты четвертого квартала в сравнении с аналогичными результатами 2013 г. до возникновения валютного кризиса позволяют уверенно утверждать, что российский рынок серверов прошел свой минимум.

Лидеры рынка

Лидером по количеству поставленных серверных решений по итогам квартала вновь оказалась компания Hewlett Packard Enterprise (HPE). Совокупная доля пятерки крупнейших поставщиков, в число которых помимо HPE вошли Aquarius, Dell Inc, DEPO Computers и Huawei, составила 70,7% всех отгруженных серверов.

Доля отечественных систем в общем числе поставленных решений продемонстрировала незначительный рост и составила немногим более 33,4% в штучном выражении за четвертый квартал. В аналогичном периоде 2016 г. доля российских решений составляла более 32%.