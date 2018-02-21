ING бежала из капитала Qiwi

Голландская ING не задержалась надолго в числе акционеров платежной системы Qiwi. Компания распродала приобретенные ей год назад 4% акций платежной системы.

Акционер на год

Голландская инвестиционная компания ING вышла из капитала платежной системы Qiwi. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

ING стала акционером Qiwi сравнительно недавно, в начале 2017 г. Тогда у ING было 4% акций платежной системы. Исходя из текущих котировок на бирже NASDAQ, распроданный ING пакет акций стоил бы сейчас $42 млн.

Как группа и банк «Открытие» перепродавали акции Qiwi

Напомним, весь 2017 г. происходили перепродажи акций Qiwi между группой «Открытие Холдинг» и банком «Открытие». На начало 2017 г. у группы «Открытие Холдинг» было 8,9% акций Qiwi.

В июне 2017 г. группа объявила выкуп акций платежной системы. Группа была готова выкупить до 40,9% акций Qiwi, потратив на это до $694 млн. Но эта оферта не состоялась.

В августе 2017 г. банк «Открытие», подконтрольный на тот момент группе «Открытие Холдинг», скупил 9% акций Qiwi за $99,4 млн. Затем группа «Открытие Холдинг» продала банку «Открытие» всю свою долю в Qiwi за $90,2 млн.

Финансовая группа ING не долго продержалась в числе акционеров Qiwi

Последняя из серии сделок завершилась 29 августа 2017 г. В этот же день группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «Открытие»: в связи с тяжелой финансовой ситуацией Центробанк ввел в этом банке временную администрацию и решил подвергнуть его санации за счет средств Фонда консолидации банковского сектора.

Затем банк «Открытие» продолжил скупать акции Qiwi. Причем приобретенные ценные бумаги банк продавал группе «Открытие Холдинг» в рамках сделок РЕПО (продажа с обязательством обратного выкупа).

Таким образом, банк «Открытие» в общей сложности продал группе «Открытие Холдинг» 16% акций Qiwi за 9,43 млрд руб. В конце 2017 г. состоялся обратный выкуп: банк выкупил назад эти акции за 7,7 млрд руб, то есть на 1,7 млрд руб дешевле, чем продавал. Экономический смысл этих сделок так и остался непонятным.

Что происходило с котировками акций Qiwi

Котировки же акций Qiwi в начале 2017 г. находились на отметке $17 за одну американскую депозитарную акцию (ADS). В июне, когда группа «Открытие Холдинг» объявила оферту на выкуп Qiwi, стоимость одной ADS поднялась до $25.

В начале июля акции начали дешеветь и в к конце августа котировки составляли $16 за одну акцию. Затем акции продолжила торговаться на данной отметке. В конце ноября акции вновь подешевели – до $14 за одну ADS. Но в конце декабря акции подорожали до $17 и сейчас торгуются в районе этой цены.