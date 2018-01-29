Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi

Стали известны подробности увеличения банком «Открытие» доли в платежной системе Qiwi. Оказывается, банк выкупил 15% акций Qiwi у своего прежнего акционера группы «Открытие Холдинг», заработав на данной сделки 1,7 млрд руб.

Группа «Открытие Холдинг» повторно продала долю в Qiwi

Группа «Открытие Холдинг» продала почти всю принадлежащую ей долю в платежной системе Qiwi. Как следует из информации, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), 20 декабря 2017 г. группа продала 16% акций Qiwi по цене 799,53 руб. за одну американскую депозитарную акцию (ADS).

За весь проданный пакет группа «Открытие Холдинг» получила 7,7 млрд руб. Продажа была осуществлена в рамках сделки РЕПО: продажа актива с обязательством обратного выкупа. У группы осталось 0,2% акций Qiwi.

Как акции Qiwi «кочуют» между банком «Открытие» и группой «Открытие Холдинг»

Ранее на SEC раскрывалась информация о том, что банк «Открытие», до конца августа 2017 г. принадлежавший группе «Открытие Холдинг», в тот же день 20 декабря 2017 г. приобрел за аналогичную сумму такой же пакет акций Qiwi. Причем покупка также осуществлялась в рамках сделки РЕПО.

Таким образом, контрагентом банка «Открытие» по сделки РЕПО с акциями Qiwi был его бывший владелец группа «Открытие Холдинг». В группе «Открытие Холдинг» не ответили на вопросы CNews. В пресс-службе банка «Открытие» ограничились комментарием, что банк купил акции Qiwi в ходе сделки РЕПО.

Сложная история вложений группы «Открытие Холдинг» в акции Qiwi

Группа «Открытие Холдинг» стала акционером Qiwi в 2015 г., получив 8,7% ее акций в обмен на платежные системы «Рапида» и Contact. В августе 2017 г. банк «Открытие» докупил еще 9% акций Qiwi за $99,4 млн.

Группа «Открытие Холдинг» помогла банку «Открытие» заработать на акциях Qiwi 1,7 млрд рублей

В конце того же месяца группа «Открытие Холдинг» продала банку «Открытие» весь свой пакет акций Qiwi за $90,2 млн. После этого банк «Открытие» стал собственником 18% акций Qiwi.

Примечательно, что последняя из серии этих сделок завершилась 29 августа 2017 г. В этот же день группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «Открытие»: в связи с тяжелой финансовой ситуацией Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие» и подверг его санации с помощью Фонда консолидации банковского сектора.

«Открытие Холдинг» помогла банку «Открытие» заработать на акциях Qiwi

Далее «Открытие Холдинг» вновь стала скупать акции Qiwi. В октябре - декабре 2017 г. группа приобрела 16% акций платежной системы за 9,43 млрд руб.

Теперь же выясняется, что акции Qiwi изначально выкупал банк «Открытие». Затем банк продавал их группе «Открытие Холдинг» в рамках сделки РЕПО - то есть с обязательством обратного выкупа, который и был осуществлен 20 декабря.

Вся операция в совокупности была крайне выгодна банку «Открытие». Как уже отмечалось, группа «Открытие Холдинг» приобрела у банка «Открытие» акции Qiwi по цене 9,43 млрд руб. за весь пакет. В ходе серии сделок одна ADS оценивалась в 833 руб., 938 руб., 985 руб., 1 тыс. руб. и 1,04 тыс. руб.

Во время обратного выкупа одна ADS была оценена дешевле, чем в ходе всех предыдущих сделок - 799,53 руб. Весь пакет был выкуплен обратно за 7,7 млрд руб. То есть банк «Открытие» на операциях со своим бывшим собственником заработал 1,7 млрд руб. Сейчас банку принадлежит 35% акций Qiwi.

Аналитик группы «Финам» Леонид Делицын полагает, что речь идет о «неформальных опционах» между банком «Открытие» и группой «Открытие Холдинг», которые должны были реализоваться в случае наступления тех или иных событий. То, что они сделки происходили в несколько этапов, аналитик связывает с требованиями американских регуляторов (акции Qiwi котируются на американской бирже NASDAQ).

Нельзя также исключать, что речь идет о неформальных договоренностях группы «Открытие Холдинг» с Центробанком относительно санации банка «Открытие». Ранее временная администрация банка «Открытие» говорила о возможности пересмотра ряда сделок, заключенных прежними собственниками, включая покупка доли в Qiwi и продажа этой платежной системе виртуальных банков «Точка» и «Рокет-банк».