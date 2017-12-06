«Открытие Холдинг» купила акций Qiwi больше, чем на 4 миллиарда

Группа «Открытие Холдинг» увеличила свою долю в платежной системе Qiwi на 7,2%. Нынешний пакет обошелся группе в 4,23 млрд руб. Всего за последние месяцы группа «Открытие Холдинг» скупила акций Qiwi на 9,43 млрд руб.

Группа «Открытие Холдинг» продолжает скупать акции Qiwi

Группа «Открытие Холдинг» увеличила на 7,2% свою долю в платежной системе Qiwi. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

В частности, 30 ноября 2017 г. группа «Открытие Холдинг» приобрела пакет американских депозитарных акций, эквивалентный 3,6% акций Qiwi (ADS). 1 декабря 2017 г. был приобретен еще один аналогичный пакет ADS.

В обеих сделках одна ADS продавалась за 938 руб. Таким образом, сумма обеих сделок составила 4,127 млрд руб. Доля «Открытие Холдинг» в платежной системе Qiwi выросла до 16%.

Как группа «Открытие Холдинг» скупала и продавала акции Qiwi

У группы «Открытие Холдинг» долгая история инвестиций в Qiwi. В 2015 г. группа обменяла платежные системы «Рапида» и Contact на 8,7% акций Qiwi.

Весной 2017 г. группа «Открытие Холдинг» объявила оферту на выкуп акций Qiwi. Группа готова была приобрести до 24,8 млн акций Qiwi (40,9% от общего числа) по цене $28 за одну ценную бумагу. Если бы оферта состоялась, то группа потратила бы на нее до $694 млн, а доля группы в Qiwi выросла бы до 49,6%.

За последние месяцы «Открытие Холдинг» скупил акций Qiwi почти на 10 млрд рублей

Чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие на продажу владельцев как минимум 20,3 млн акций Qiwi или 33,5% от общего числа. Однако согласие продать ценные бумаги выразили владельцы лишь 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа).

Тем не менее, в начале августа 2017 г. банк «Открытие», входивший в тот момент в состав группы «Открытие Холдинг», выкупил 5,5 млн ADS Qiwi. Этот пакет, эквивалентный 9% от общего числа акций Qiwi, обошелся банку в $99,4 млн.

В конце августа 2017 г. группа «Открытие Холдинг» в ходе нескольких сделок продала банку «Открытие» свою долю в Qiwi. За 8,7% акций Qiwi банк «Открытие» заплатил $90,2 млн. Теперь банк «Открытие» владеет почти 18% акций Qiwi.

Примечательно, что последняя из серии сделок между группой «Открытие Холдинг» и банком «Открытие» состоялась 29 августа 2017 г. Как раз в этот день Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие». Из-за тяжелой финансовой ситуации было решено санировать банк за счет Фонда консолидации банковского сектора, а группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «Открытие».

9,43 млрд руб на покупку акций Qiwi

В то же время группа «Открытие Холдинг» не потеряла интереса к акциям Qiwi. В начале октября 2017 г. группа приобрела 3,3% акций платежной системы за 2,08 млрд руб. Затем, в начале ноября 2017 г., группа «Открытие Холдинг» приобрела еще 5,3% акций Qiwi за 3,2 млрд руб.

Таким образом, начиная с октября 2017 г., группа «Открытие Холдинг» потратила 9,43 млрд руб на скупку акций Qiwi.