«Открытие Холдинг» скупает акции Qiwi: За неделю потрачено 3,2 миллиарда

«Открытие» вкладывает миллиарды в акции Qiwi

Группа «Открытие Холдинг» через принадлежащей ей оффшор Otkritie Investments Cyprus скупила 5,3% акций платежной системы Qiwi. Это следует из документов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

В числе прочего, 1 ноября 2017 г. группа «Открытие Холдинг» приобрела 1,046 млн американских депозитарных акций Qiwi (ADS, выпущенные на акции Qiwi) по 1000 руб. за одну ценную бумагу. На следующий день «Открытие Холдинг» купила еще 2,15 млн ADS по цене 1040 руб. за одну ценную бумагу.

Таким образом, всего в ноябре группа «Открытие Холдинг» потратила 3,2 млрд руб. на покупку акций Qiwi. Доля группы в платежной системы выросла до 8,9%.

Как «Открытие» покупало акции Qiwi

Напомним, история инвестирования группы «Открытие Холдинг» в Qiwi носит непростой характер. В 2015 г. группа стала владельцем 8,7% акций Qiwi в обмен на акции платежных систем «Рапида» и Contact.

Весной 2017 г. группа «Открытие Холдинг» объявила оферту на выкуп акций Qiwi. Группа готова была приобрести до 24,8 млн акций Qiwi (40,9% от общего числа) по цене $28 за одну ценную бумагу. Если бы офрета состоялась, группа потратила бы на нее до $694 млн, а доля группы в Qiwi выросла бы до 49,6%.

Группа «Отрытие Холдинг» потратила 3,2 млрд руб. на скупку 5% акций Qiwi

Чтобы оферта состоялась, необходимо было согласие владельцев на продажу как минимум 20,3 млн акций Qiwi или 33,5% от общего числа. Однако согласие продать ценные бумаги выразили владельцы лишь 12,5 млн акций Qiwi (20,6% от общего числа).

Тем не менее, в начале августа банк «Открытие», входивший в тот момент в состав группы «Открытие Холдинг», выкупил 5,5 млн ADS Qiwi. Этот пакет, эквивалентный 9% от общего числа акций Qiwi, обошелся банку в $99,4 млн.

Как «Открытие» продавало акции Qiwi

В конце августа 2017 г. группа «Открытие Холдинг» в ходе нескольких сделок продала банку «Открытие» свою долю в Qiwi. За 8,7% акций Qiwi банк «Открытие» заплатил $90,2 млн. Теперь банк «Открытие» владеет почти 18% акций Qiwi.

Примечательно, что последняя из серии сделок между группой «Открытие Холдинг» и банком «Открытие» состоялась 29 августа 2017 г. Как раз в этот день Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие». Из-за тяжелой финансовой ситуации банк было решено санировать за счет Фонда консолидации банковского сектора, и группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «Открытие».

В то же время группа «Открытие Холдинг» не потеряла интереса к акциям Qiwi. В начале октября 2017 г. группа приобрела 3,3% акций платежной системы за 2,08 млрд руб. То есть всего этой осенью группа «Открытие Холдинг» потратила 5,3 млрд руб на покупку акций Qiwi.

Интересно, что в пересчете по курсу ЦБ на соответствующую дату, группа «Открытие Холдинг» выручила от продажи банку «Открытие» акций Qiwi 5,8 млрд руб – почти столько же, сколько потратила сейчас на покупку акций Qiwi.

В группе «Открытие Холдинг» не ответили на запрос CNews относительно акций Qiwi.

Замгендиректора ИК «Финам» Ярослав Кабаков напомнил, что в начале октября стоимость акций Qiwi на бирже снижалась до $16,24, при этом средняя рекомендация аналитиков - держать бумаги, а целевая цена - $19,29 за одну акцию, что на 19% выше текущей стоимости. «Как правило, в период падения акций покупает их тот, кто считает, что компания переживает трудности, но эти трудности - временные, а компания в целом - прочная и с высоким потенциалом роста, - говорит Кабаков. - По крайней мере, так объясняет свои покупки Уоррен Баффет. Поэтому мы думаем, что покупка является спекулятивной».