Директор департамента Минкомсвязи подал в суд на собственное министерство

Из Минкомсвязи уходят замглавы департамента сетей связи Михаил Быковский и директор департамента высоких технологий Салават Мигранов. Мигранов подал в суд на министерство.

Из Минкомсвязи уходят два известных чиновника

Замдиректора департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаил Быковский покидает свой пост, рассказали CNews трое источников на телекоммуникационном рынке. По их словам, Быковский закончит свою работу в министерстве на этой неделе.

Кроме того, по словам двух источников CNews, из министерства уходит директор департамента высоких технологий Салават Мигранов. Эта информация подтверждается и перепиской Минкомсвязи с хостинг-провайдером «Дремучий лес».

Еще 29 января 2018 г. на запросы провайдера отвечал Мигранов, а 19 февраля от лица министерства в переписке выступил временно исполняющий обязанности директора департамента высоких технологий Дмитрий Никитин.

До этого Салават Мигранов покинул совет Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ), регулятора доменных зон .Ru и .РФ. Мигранов входил в совет как представитель государства. Сейчас это место в совете КЦ занимает Никитин.

Глава департамента Минкомсвязи судится с министерством

Расставание Салавата Мигранова с министерством происходит совсем не гладко. В январе 2018 г. Тверской районный суд зарегистрировал два иска Мигранова к Минкомсвязи, связанных «с иными спорами, вытекающими из трудовых отношений».

Глава департамента высоких технологий Минкомсвязи Салават Мигранов подал в суд на министерство

По всей видимости, у Минкомсвязи и Мигранова разные взгляды на причины и условия расставания друг с другом. В пресс-службе Минкомсвязи не ответили на запрос CNews по данному вопросу. С Миграновым связаться не удалось.

Источник CNews в органах власти говорит, что причиной разногласий стал приказ министра связи Николая Никифорова о неполном служебном соответствии Мигранова. В то же Мигранов полностью не уходит из министерства и станет советником Никифорова, говорит собеседник CNews.

Чем занимаются департамент высоких технологий и департамент сетей связи

Департамент развития высоких технологий Минкомсвязи курирует вопросы содействия инновационной и научно-технической деятельности, поддержки развития ИТ-отрасли, реализации политики в сфере импортозамещения и развития отраслевого образования. Мигранов возглавил его в 2016 г.

Салават Мигранов родился в Уфе в 1965 г. Окончил Башкирский университет по специальности «Правоведение». Работал в Межпромбанке, Счетной палате, Министерстве по налогам и сборам и различных компаниях в юридическом, информационном и нефтегазовых секторах.

Замглавы департамента сетей связи Михаил Быковский увольняется из Минкомсвязи

Департамент регулирования радиочастот и сетей связи, из которого уходит Михаил Быковский, вырабатывает госполитику и осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере электросвязи и радиочастотного спектра. В сферу деятельности департамента входят вопросы компьютерной безопасности и персональных данных, метрологии и единства измерений и обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи.

Также департамент разрабатывает правила применения технических и программных средств для обеспечения выполнения установленных действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий и обеспечивает организационно-техническую деятельность Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Уходящий замглавы данного департамента Михаил Быковский часто выступал на отраслевых конференциях и семинарах и цитировался в сообщениях Минкомсвязи.