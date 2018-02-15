Россияне строят сеть всемирного Wi-Fi

Проект World Wi-Fi, который намерен объединить в общую сеть публичные и домашние роутеры по всему миру, привлек $2 млн инвестиций. Доступ в интернет через эту сеть будет бесплатным для пользователей. Владельцы роутеров будут получать вознаграждение от рекламодателей, которые разместят там рекламу.

Проект World Wi-Fi

Российская децентрализованная сеть точек доступа в интернет World Wi-Fi привлекла $2 млн инвестиций. К World Wi-Fi будут подключаться как публичные точки доступа, так и домашние роутеры по всему миру. Доступ в интернет будет бесплатным для пользователей, которые за это должны будут просматривать рекламу, размещенную рекламодателями, сотрудничающими с World Wi-Fi.

Сооснователями проекта стали российские предприниматели Ян Сепиашвили и Илья Яшин. Инвестором выступила Mazalt Group, средства были привлечены в ноябре 2017 г. В настоящий момент разработчики тестируют демоверсию сети, к которой подключено 100 роутеров. В начале марта 2018 г. сеть будет готова к альфа-тестированию. Запуск полноценной версии запланирован на апрель-июнь 2018 г. За три года авторы проекта планируют подключить к World Wi-Fi 20 млн роутеров.

В сеть будут включены и другие проекты тех же предпринимателей — Radius Wi-Fi и Adrenta. Напомним, проект Radius Wi-Fi посвящен обеспечению публичных сетей Wi-Fi софтом для идентификации пользователей по номеру телефона. В России владельцы публичных сетей Wi-Fi законодательно обязаны проводить такую идентификацию. Adrenta — это автоматизированный сервис для проведения рекламных кампаний в публичных сетях Wi-Fi, который работает по принципу «одного окна». По словам разработчиков, в 2017 г. количество точек Wi-Fi, подключенных к этим проектом, выросло на 784%. Сети проектов охватывают 80 городов.

Как это работает

Участниками проекта World Wi-Fi могут стать владельцы точек доступа в интернет, рекламодатели и обычные пользователи. К сети может подключиться даже владелец обыкновенного домашнего роутера — после этого его роутер начнет раздавать две сети Wi-Fi, одна из которых будет публичной. Пользователи смогут выходить в интернет бесплатно, поскольку раздача Wi-Fi будет оплачиваться владельцу роутера рекламодателями, размещающими рекламу в World Wi-Fi.

Проект World Wi-Fi намерен объединить публичные и домашние роутеры в одну сеть

Оплата за использование роутера будет производиться в криптовалюте WeToken. Размер вознаграждения зависит от количества рекламы, просмотренной пользователями через каждую конкретную точку доступа. При этом владелец точки получает отчисления не только со своего устройства, но и со всех роутеров, которые присоединились к сети по его ссылке. Сама World Wi-Fi также получает комиссию с рекламы. Распределение вознаграждения фиксируется в блокчейне.

Показ рекламы

В свою очередь, рекламодатели смогут более эффективно таргетировать рекламу, показывая те или иные объявления той группе пользователей, которой они действительно интересны. World Wi-Fi будет фиксировать ход рекламной кампании и предоставлять рекламодателю статистику по целевой аудитории, прорекламированным товарам, конверсии и целевым действиям. Аналитика будет записываться в блокчейн, что исключает возможность фальсификации.

Реклама будет показываться пользователю непосредственно перед выходом в интернет, поэтому рекламодатель может быть уверен, что она действительно просматривается, причем живыми людьми, а не ботами. Рекламодатель сможет сам выбирать аудиторию на основании социально-демографических данных и истории предыдущих кампаний. Таким образом, объявление будет показано только тем пользователям, которые действительно заинтересованы в данном продукте.

По словам сооснователя и гендиректора World Wi-Fi Ильи Яшина, традиционная схема распространения рекламы не дает рекламодателю возможности убедиться, что реклама действительно была показана людям, причем именно целевой аудитории. Причина этого — слишком большое количество посредников при распространении рекламы. «Расходы на интернет-рекламу постоянно растут — по прогнозам, в 2017 г. объем рынка должен был достичь $205 млрд, при этом почти 50 центов с каждого доллара в рекламных бюджетах уходит посредникам», — говорит Яшин.

Блокчейн и криптовалюта

World Wi-Fi работает на блокчейн-платформе Ethereum, транзакции фиксируются с помощью смарт-контрактов. Все расчеты на платформе производится с помощью криптовалюты WeToken (WT) — токена стандарта ERC20. Стоимость одной монеты будет равна 10 показом рекламы в World Wi-Fi, выпуск токенов ограничен. Монеты можно обменять на обычные или другие виртуальные валюты или же оплатить ими размещение рекламы в сети World Wi-Fi.

Продажа монет WeToken начнется 18 марта 2018 г., пресейл осуществляется с 1 декабря 2017 г. В общей сложности на этих двух этапах планируется продать 258 млн WT, что обеспечит проекту $25 млн. В ходе пресейла покупателям предоставляется бонус до 25% и беспроцентные корневые реферальные ссылки. Продажа WT будет осуществляться по цене $0,1. По словам авторов проекта, это в 3 раза меньше, чем в среднем стоят на рынке 10 показов рекламы в сетях Wi-Fi.