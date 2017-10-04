«Первый в мире» агрегатор рекламы в Wi-Fi привлек в России 50 млн инвестиций

Сервис Adrenta, который позволяет рекламодателям показывать рекламу в публичных сетях Wi-Fi, привлек 50 млн руб. от частных инвесторов. Основатели сервиса, действующего в России и странах СНГ, считают его первым в мире проектом такого рода. В настоящий момент сеть Adrenta насчитывает более 14 тыс. рекламных площадок в 37 городах.

Инвестиции в агрегатор Wi-Fi

Как стало известно CNews, израильско-российская структура «Вай-фай медиа партнер» запустила сервис Adrenta, через который рекламодатели могут централизованно распространять свою рекламу в общественных сетях Wi-Fi. Сервис получил 50 млн руб. от частных инвесторов. Сама компания была основана в 2016 г. израильскими разработчиками, создание сервиса началось в 2016 г.

Как сообщили CNews в пресс-службе компании, в Adrenta вложился российский предприниматель Ян Сепиашвили, который работает в сферах ИТ, рекламы и недвижимости. Он выступает управляющим партнером и сооснователем Adrenta. С его помощью в проект были привлечены сторонние частные инвестиции.

Уникальность проекта

По словам Сепиашвили, платформа представляет собой единственный в России автоматизированный сервис для проведения рекламных кампаний в публичных сетях Wi-Fi, который работает по принципу «одного окна».

Как сообщили CNews в пресс-службе компании, Adrenta является единственным агрегатором Wi-Fi трафика не только в России, но и в мире. Платформа привлекает к сотрудничеству владельцев общественного Wi-Fi в России, Казахстане, Грузии, Азербайджане и других странах СНГ. В настоящий момент сеть Adrenta насчитывает более 14 тыс. рекламных площадок в 37 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В России компания ищет партнеров сама, в других странах — по франшизе.

Сервис для показа рекламы в публичных Wi-Fi-сетях привлек 50 млн руб. инвестиций

Технический директор Adrenta Юрий Половинкин видит ценность Wi-Fi трафика для рекламодателей в том, что его невозможно подделать. Таким образом, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что через платформу реклама будет показана реальным людям. По мнению сооснователя проекта Ильи Яшина, Adrenta сделает рынок рекламы в общественном Wi-Fi «более удобным и прозрачным как для рекламодателей, так и для владельцев».

Потенциальные партнеры

Сети Wi-Fi, в которых распространяется реклама, могут располагаться в кафе, ресторанах, гостиницах, торговых центрах, аэропортах, общественном транспорте, медицинских и образовательных учреждениях, парках и музеях. Партнером Adrenta может стать также сеть, принадлежащая провайдеру, оператору или телеком-компании.

Из крупных партнеров платформы можно назвать сеть Wi-Fi аэропорта Толмачево в Новосибирске. Также к Adrenta подключены сети некоторых торговых центров Москвы. К сотрудничеству привлекаются и большие сети Wi-Fi, и единичные точки, из которых планируется сформировать обширную сеть, что должно привлечь крупных рекламодателей.

Расценки на рекламу

Владельцы сетей Wi-Fi получают 30% оплаты за каждый клик, произведенный пользователем на рекламном объявлении. Как пояснили в компании по просьбе CNews, в настоящий момент суточное количество просмотров рекламы составляет от 1,5 до 2 млн. Если реклама не таргетирована, один просмотр обходится рекламодателю в 1 руб. Таргетированная реклама может стоить до 10 руб. за один просмотр, в зависимости от сложности выбранных настроек.

У каждого рекламодателя есть личный кабинет, из которого осуществляется управление. Из него рекламу можно таргетировать по городам и адресам, с учетом возраста аудитории и тематики заведения, где она будет показана. Также в кабинете есть аналитические и статистические инструменты.

Платформа также предлагает своим партнерам опцию White Label, позволяющую продавать услуги Adrenta под своим брендом. При этом специалисты Adrenta продолжают осуществлять техподдержку и сбор статистики.

Adrenta намерена получать годовую выручку в размере от 500 млн руб. и выше. По расчетам компании, посредники-франчайзи выйдут на точку безубыточности через два года. Договор с франчайзи подписывается сроком на десять лет. Инвестиции предполагается вернуть в течение 3,5 лет.

Состояние рынка

По словам Сепиашвили, «публичные сети Wi-Fi сейчас на подъеме, и в ближайший год — в преддверии чемпионата мира по футболу — этот рынок будет только расти».

Как сообщает исследовательская компания J'son & Partners Consulting, к 2018 г. рынок публичных сетей Wi-Fi должен увеличиться в объеме до 1,75 млрд руб. Повышенный спрос на Wi-Fi действительно ожидается во время чемпионата, который будет проходить в России летом 2018 г.

В Adrenta полагают, что разрозненность рынка публичного Wi-Fi не дает рекламодателям в полной мере проявить к нему интерес. На рынке есть крупные сети — например, сеть Московского Метрополитена — но присутствует также большое количество единичных точек доступа Wi-Fi. Их разобщенность делает проведение масштабных рекламных кампаний затруднительным.

Другие проекты

В мае 2017 г. Ян Сепиашвили через Mazalt Group вложился в технологический проект Radius Wi-Fi. Проект посвящен обеспечению публичных сетей Wi-Fi софтом для идентификации пользователей по номеру телефона. Напомним, в России владельцы публичных сетей Wi-Fi законодательно обязаны проводить такую идентификацию. В начале 2017 г. Mazalt Group вложила в Radius Wi-Fi еще 35 млн руб.