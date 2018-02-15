Cisco призналась в многомиллиардном убытке

Компания Cisco завершила II квартал финансового года с убытком в $8,7 млрд. Причиной таких потерь стали изменения в налоговом законодательстве США.

Cisco терпит убытки

Компания Cisco опубликовала итоги финансовой деятельности во II квартале 2017-2018 финансового года. Чистый убыток в этом периоде составил $8,778 млрд против прибыли в $2,348 млрд, которая была зафиксирована годом ранее. По итогам всего I полугодия финансового года чистый убыток телекоммуникационной компании составил $6,384 млрд при том, что в аналогичном периоде предыдущего года была отмечена прибыль в $4,67 млрд.

Стоит отметить, что выручка Cisco за II квартал увеличилась на 2,65% до $11,887 млрд. Аналогичные показали всего I полугодия — 0,4% и $24,023 млрд. Скорректированная прибыль составляет $0,63 на акцию

Проблемы Cisco вызвала налоговая реформа

В компании отмечают, что опубликованные результаты включают выплату в размере $11,1 млрд, которая обусловлена налоговой реформой в США. Без учета этих издержек показатели Cisco выглядят более оптимистично: чистая прибыль за II квартал в $3,146 млрд, что на 10% больше в годовом выражении.

После изменения налогового законодательства Cisco вернет в США около $67 млрд, которые хранятся за рубежом. Это произойдет уже в III финансовом квартале, средства будут направлены на выплату дивидендов и выкуп акций. Объем последней программы увеличен с $25 млрд до $31 млрд.

Показатели Cisco смазала налоговая реформа в США

По состоянию на конец II квартала денежные средства Cisco и их эквиваленты составляют $73,7 млрд, большая часть которых хранится за пределами США.

Напомним, в среду акции Cisco на торгах подорожали сразу на 6,8%. Рост стоимости за последние 12 месяцев составил 25%.

Ранее налоговые реформы Трампа превратили в убыточный успешный квартал Microsoft. Компания была вынуждена уплатить государству $13,8 млрд. С аналогичными проблемами столкнулась Intel и многие другие гиганты.

В ноябре 2017 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал закон № 115-97 «О сокращении налогов и занятости», который существенно изменил систему корпоративного налогообложения в стране. Согласно закону, американские компании, имеющие капиталы за рубежом, обязаны уплатить с них разовый сбор в размере 15,5% для наличных средств и 8% для других видов капитала, как будто они возвращают эти средства в США.