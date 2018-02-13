«Мегафон» первым в России запустил электронный документооборот с иностранной компанией

«Мегафон» первой из российских компаний обменялся электронными документами с нерезидентами. Партнером оператора в этом предприятии стал Huawei.

«Мегафон» и Huawei совершили прорыв в электронном документообороте

Сотовый оператор «Мегафон» и китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei произвели обмен электронными документами. Участники процесса утверждают, что это первый случай, когда российская компания осуществила электронный документооборот с компанией – нерезидентом.

Всего за весь 2017 г. «Мегафон» и Huawei подписали несколько тысяч бумажных документов. В рамках же нынешнего проекта была осуществлена возможность обмениваться документами как с квалифицированной, так и неквалифицированной подписью.

Оператором электронного документооборота выступила компания «СКБ Контур». «Мегафон» использует разработанную данной компанией платформа «Контур.Диадок». Она позволяет компаниям обмениваться любыми электронными юридически значимыми документами: контрактами, дополнительными соглашениями, заказами, актами.

«Не все российские компании захотели получать разъяснения от регулирующих органов»

Благодаря инновационному проекту исключаются затраты на отправку, формирование, архивное хранение и международную экспресс-доставку бумажной документации, упрощается процесс согласования, а срок подписания обеими сторонами уменьшается с нескольких дней до нескольких минут. Директор по закупкам и логистике оператора Михаил Берстенев говорит, что «Мегафон» готов подключать к электронному документообороту и остальных зарубежных поставщиков.

«Мегафон» первой из российских компаний наладил обмен с нерезидентами документами с электронной подписью

По оценкам «СКБ Контур», сейчас в электронном виде передается более 10% счетов-фактур. «Многие российские компании имеют зарубежных партнеров и желание перейти на электронный документооборот с ними, - говорит менеджер проектов развития «СКБ Контур» Михаил Барановский. - Но до сих пор мешало отсутствие практики и прецедентов, а вот у «Мегафона» хватило воли это сделать, даже когда пришлось делать это первым».

Со своей стороны, в «Мегафоне» выразили мнение, что не все российские компании захотели получать разъяснения государственных органов, прорабатывать решение с оператором электронного документооборота и трансформировать свои внутренние процессы. «Мы пошли до конца», - отметили в компании.

«Мегафон» был первым на блокчейн

За последнее время это не первое применение инновационных технологий, в котором отметился «Мегафон». В октябре 2017 г. компания впервые в России разместила облигации с помощью технологии блокчейн. Облигационный заем объемом 500 млн руб. был полностью выкуплен «Райффайзенбанком».

Затем «Мегафон», также первым в России, провел банковскую транзакцию на базе блокчейн. 1 млн руб. со счета оператора были переведены на счет его «дочки» «Мегалабс». Транзакция переводилась через Сбербанк и Альфа-банк.