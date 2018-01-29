Произошло крупнейшее в истории ограбление криптовалютной биржи

Японская криптовалютная биржа Coincheck потеряла более $500 млн в результате хакерской атаки, во время которой с ее счетов была выведена криптовалюта NEM. Биржа обещает вернуть пострадавшим клиентам около 90% похищенных средств из собственных денег. Ограбление смогло побить рекорд кражи биткоинов у биржи Mt. Gox в 2014 г.

Ограбление Coincheck

Одна из крупнейших криптовалютных бирж в Японии Coincheck заявила о краже с ее счетов криптовалюты на сумму около 58 млрд иен (около $534 млн) в результате хакерской атаки. Это больше, чем потеряла в 2014 г. биржа Mt. Gox, у которой были украдены биткоины на сумму $500 млн.

В случае с Coincheck речь идет о криптовалюте NEM, которая была восьмой в мире по объему капитализации на момент атаки, после чего резко потеряла в цене, упав с $1 за монету до $0,8. Coincheck утверждает, что с ее счетов было нелегально выведено 523 млн монет NEM. В общей сложности потери понесли около 260 тыс. клиентов биржи. Компания пока не установила, как именно была проведена атака.

Coincheck была вынуждена приостановить большинство операций по торговле монетами и выводу средств. Специалисты биржи пытаются определить, куда были отправлены похищенные средства. Вскоре после инцидента Coincheck пообещала компенсировать пользователям большую часть их потерь, выплатив им из собственных средств в общей сложности около 46 млрд иен, то есть примерно 90% похищенных средств.

Ограбление Mt. Gox

Ограбление Coincheck сравнивают с хакерской атакой на японскую же криптовалютную биржу Mt. Gox в 2014 г., в результате которой она потеряла около $500 млн в биткоинах. В общей сложности было похищено 850 тыс. биткоинов, из них 750 тыс. принадлежали клиентам, еще 100 тыс. — самой бирже. Вскоре после инцидента Mt. Gox объявила о банкротстве.

Криптовалютная биржа Coincheck потеряла более $500 млн в результате хакерской атаки

Напомним, Япония является первой страной, которая лицензировано криптовалютные обменники. Первые 11 лицензий были выданы в сентябре 2017 г. До этого в апреле 2017 г. в стране был принят закон, который утвердил статус биткоина как легального платежного средства. Этот же закон ввел минимальные требования безопасности, предъявляемые к криптовалютная операциям. Введение закона заставило 12 бирж в Японии прекратить свою деятельность, остальные подали заявки на лицензирование.

Кража Tether

Инцидент с Coincheck — не единственная крупная кража криптовалюты за последнее время. В ноябре команда разработчиков криптовалюты Tether объявила о краже монет на сумму $30,95 млн. Кража была совершена 19 ноября посредством хакерской атаки. Злоумышленник взломал кошелек Tether Treasury, где хранились токены типа USDT, и перевел их на неавторизованный биткоиновый адрес. Инцидент с Tether вызвал резкое падение курса биткоина — он просел на 5,4%.

Tether — это криптовалюта, созданная на базе протокола Omni Layer, который располагается поверх блокчейна биткоина. Особенность валюты заключается в том, что она использует токены USDT, каждый из которых гарантирован долларом США и стоит всегда $1. Иногда Tether называют криптодолларом.

Ограбление Bithumb

В июле 2017 г. пользователи южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb лишились миллиардов вон, что соответствует миллионам долларов, в результате хакерской атаки на компьютер работника биржи. Bithumb является самой крупной площадкой для операций с криптовалютами в Южной Корее и четвертой по величине в мире.

В конце июня 2017 г. неизвестные хакеры взломали компьютер одного из сотрудников Bithumb, после чего в их распоряжении оказались данные 31,8 тыс. пользователей биржи, то есть около 3% от их общего числа. Украденные данные включали имена, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов. Биржа подтвердила факт взлома, заявив при этом, что пользователям ничего не угрожает, так как атака не была направлена на их кошельки.

Некоторое время спустя клиенты начали жаловаться на исчезновение крупных сумм из кошельков. Судя по сообщениям, процитированным в корейских СМИ, средства выводились с помощью фишинга. Один пользователь обнаружил пропажу 10 млн вон (около $8700) в биткоинах после подозрительного телефонного звонка. Звонивший представился сотрудником Bithumb и попросил назвать пароль, который биржа выслала клиенту на электронный почтовый ящик. Пользователь выполнил просьбу, вскоре после этого средства были выведены с его счета. Еще один клиент утверждает, что из его кошелька пропало около 1,2 млрд вон ($1,04 млн).