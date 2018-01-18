«Техносерва» дважды победил ФТС в споре на 45 миллионов

Затянувший с поставкой СХД для ФТС «Техносерв» воспользовался юридически закрепленным правом оперативно оплатить только половину суммы 100-миллионной неустойки, предложив остаток к списанию. В ФТС такая постановка вопроса понимания не нашла, однако судебная система России встал на сторону интегратора — таможенники сначала проиграли по иску, а затем и в рамках рассмотрения апелляции.

Двойной проигрыш ФТС в суде

Федеральной таможенной службе (ФТС) дважды не удалось убедить судей в том, что компания «Техносерв» задолжала ей в виде штрафа и пени порядка 44,6 млн руб. Поданный интегратором в мае 2017 г. иск о взыскании с интегратора этой суммы в конце октября был отклонен Арбитражным судом Москвы. Чиновники после этого подали апелляцию, но 17 января 2018 г. Девятый арбитражный апелляционный суд постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Как можно заключить из документов дела, претензии у ФТС возникли из-за ненадлежащего исполнения «Техносервом» контракта на поставку второй очереди СХД для центрального вычислительного комплекса единой автоматизированной информсистемы таможенных органов. Цена этого контракта составила 499,8 млн руб.

Договор был заключен с «Техносервом» по итогам прошедшего в августе 2016 г. электронного аукциона с начальной ценой лота в 507,4 млн руб. Заявки на участие в нем подали еще пять компаний, однако непосредственно на торгах конкуренцию победителю попытались составить только «Компьютел» и «Инфосел».

На момент публикации материала в ФТС не смогли ответить на вопрос CNews, планирует ли ведомство осуществлять новые попытки повлиять на ситуацию — подать кассационную жалобу и пр.

ФТС не смогло лишить «Техносерв» законного права оплатить только половину неустойке по просрочке поставки СХД

Руководитель пресс-службы группы компаний «Техносерв» Екатерина Андреева в разговоре с CNews сообщила, что компания полностью выполнила свои обязательства перед заказчиком, однако ею все же была допущена просрочка, по которой «Техносерв» по своей инициативе заплатил неустойку. «Оплата неустойки вперед по госконтрактам — опция законодательная. Это прецедент правоприменительной практики, — отметила она. — На наш взгляд, ФТС судится, чтобы соблюсти все формальности и избежать какой-либо ошибки по этому прецеденту. Именно суд должен дать правовую оценку данной ситуации. Это нормально».

Подробности судебного разбирательства

В вышеупомянутой сумме, которую ФТС хотела взыскать с «Техносерва», непосредственно на штраф приходится только 2,5 млн руб. (0,5% от суммы контракта). В качестве обоснования его начисления истец указал, что интегратор в нарушение договора передал вместе с товаром только накладную, не приложив к бумагам комплект эксплуатационной документации на русском языке, паспорт, формуляр и гарантийный талон.

Кроме того, по мнению ФТС, подрядчиком ненадлежащим образом была подготовлена расшифровка спецификации оборудования: «имелись расхождения с поставленным товаром и имелись затруднения с идентификацией поставленного товара». Помимо этого истец указал, что ответчик нарушил срок разработки методики проведения проверки продукции.

Отказывая истцу в начислении штрафа, суд указал на то, что в итоге подрядчик осуществил поставку все же в полном объеме, а указанные нарушения привели к задержке исполнения контракта, что в свою очередь и так наказывается начислением пени.

Что касается этих пени, то «Техносерв» признал факт просрочки поставки еще задолго до суда. В декабре 2016 г. компания самостоятельно рассчитала сумму пени в размере 99 млн руб. и добровольно выплатила от нее 50% — 49,5 млн руб.

В данном случае интегратор руководствовался буквой постановления Правительства России от 14 марта 2016 г. № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм…».

В соответствии с этим постановлением, госзаказчикам было предписано списывать половину размера пени, если их общая сумма находилась в диапазоне от 5% до 50% от цены контракта, а проштрафившийся поставщик до конца 2016 финансового года вторую половину суммы пени успевал компенсировать.

В итоге суд признал правомерность такой постановки вопроса, указал на соответствующие прецеденты в правоприменительной практике и в иске ФТС полностью отказал.