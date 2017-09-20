Подводные лодки США будут управляться с помощью игровых джойстиков Microsoft

Американский военный флот начал устанавливать игровые контроллеры от Xbox 360 на свои самые совершенные подводные лодки. С их помощью экипажи будут управлять перископами. До этого для управления перископом использовался неудобный пульт стоимостью $38 тыс.

Модернизация флота

Военно-морской флот США начал использовать контроллеры от игровой приставки Xbox 360 компании Microsoft для управления подводными лодками, сообщает издание The Virginian-Pilot. Первой субмариной, которая была оснащена таким джойстиком, стала USS Colorado — одна из самых технически совершенных подлодок в американском флоте.

Субмарина приступит к действительной службе в ноябре. Контроллер от Xbox 360 будет использоваться экипажем для управления перископом. По словам представительницы флота Бриенны Лэнг (Brienne Lang), установка игровых джойстиков Microsoft на подлодках — это «нормальный процесс модернизации».

Технические особенности

На USS Colorado нет перископа в привычном понимании этого слова — вращающейся трубки, в которую одновременно может смотреть только один человек. Вместо него на подлодке установлены две оптоэлектронные мачты, способные вращаться на 360 градусов. Они оснащены камерами высокого разрешения, которые передают изображение на большие мониторы в центр управления.

Джойстик от Xbox 360 заменит на подлодках тот пульт управления мачтами, который там используется сейчас. Замену произведут согласно пожеланиям младшего офицерского состава и матросов — они жалуются, что нынешний пульт слишком громоздкий и трудноуправляемый. Кроме того, он стоит гораздо дороже контроллера Xbox 360 — около $38 тыс. Джойстики Microsoft обошлись флоту менее чем в $30 каждый.

Член экипажа подводной лодки управляет перископом с помощью джойстика Xbox 360

Наконец, чтобы научиться работать с пультом, моряки тренируются часами, в то время как контроллером Xbox 360 можно овладеть в считанные минуты — в этом экипажу помогают приобретенные в детстве навыки видео-игр. К такому выводу пришли технические специалисты флота, когда тестировали различные контроллеры и другие решения, способные заменить неудобный пульт.

Дальнейшие планы

Флот сообщает, что в дальнейшем игровые джойстики будут установлены на всех субмаринах класса Virginia, к которому относится USS Colorado. Следующей должно стать лодка USS John Warner. Пока что на ней работает демонстрационная модель, которая уже использовалась в реальном морском переходе.

По словам старшего помощника капитана USS John Warner Марка Эйхенлауба (Mark Eichenlaub), замена старых пультов контроллерами Xbox 360 должна пройти легко в силу их доступности — джойстики продаются в любом магазине видео-игр. Эйхенлауб отмечает, что в будущем американский военный флот намерен внедрить у себя и другую потребительскую технику, и вообще начать использовать решения с хорошо знакомыми пользователям принципами управления, вроде сенсорных экранов.