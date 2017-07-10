Искусственный интеллект Google натравил полицию на ругавшихся супругов

В штате Нью-Мексико, США, смарт-динамик Google Home вызвал полицию во время бурной семейной ссоры, Полиция утверждает, что своевременное вмешательство Google Home спасло жизнь женщине, на которую сожитель направил оружие.

Google Home предотвратил убийство

«Умная» колонка Google Home самостоятельно вызвала полицию, став свидетельницей домашней ссоры, которая грозила перерасти в насилие. Инцидент произошел в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. Сотрудникам полиции пришлось откликнуться на вызов, поскольку колонка транслировала им звуки ссоры, подтверждающие серьезность ситуации.

Ссора началась в квартире Эдуардо Барроса (Eduardo Barros), который в этот момент находился дома со своей сожительницей и их дочерью. Во время выяснения отношений Баррос направил на спутницу жизни пистолет, спрашивая «Ты вызвала шерифов?» По-видимому, Google Home восприняла слова «вызвать шерифов» как команду и позвонила 911.

В дом Барросы был направлен отряд спецназа. После нескольких часов переговоров им удалось взять владельца дома под стражу. Сожительница Барросы получила травмы, но в госпитализации не нуждалась. Дочь пары не пострадала. По словам шерифа Мануэля Гонсалеса (Manuel Gonzales), в этой ситуации вмешательство Google Home, возможно, спасло человеческую жизнь.

Похожие случаи

Это не единственный случай, когда «умная» колонка пришла на помощь полиции. В декабре 2016 г. правоохранительные органы Бентонвилла, штат Арканзас, потребовали от компании Amazon, чтобы она поделилась записями смарт-динамика Amazon Echo, которые хранились на удаленном сервере. Данные понадобились для расследования смерти Виктора Коллинза (Victor Collins), который в ноябре 2015 г. был найден мертвым в горячей ванне в чужом доме.

«Умная» колонка Google Home



Колонка, которая могла бы помочь следствию, находилась как раз в ванной комнате. Полиция предположила, что она записала разговор, состоявшийся непосредственно перед убийством. Сначала Amazon отказалась предоставить данные, сославшись на Первую поправку к Конституции США, однако в марте 2017 г. компания передумала, и записи были переданы полиции.

Что еще может сделать смарт-динамик

Тот факт, что «умные» колонки постоянно прослушивают помещение в ожидании голосовых приказов, может сыграть с хозяевами злую шутку. В январе 2017 г. шестилетняя Брук Нойцель (Brooke Neitzel) из Далласа, штат Техас, спросила голосового помощника Amazon Echo, не может ли он раздобыть ей кукольный дом и немного печенья. Через некоторое время на адрес семьи был доставлен кукольный дом стоимостью $170 и четыре фунта печенья. Выясняя, каким образом был сделан заказ, родители в конце концов догадались прослушать записи колонки, после чего сразу же установили пароль на голосовые покупки.

Однако вскоре телеканал XETV-TDT рассказал об этом случае жителям Сан-Диего, штат Калифорния. В телеэфире прозвучали слова Брук, записанные Amazon Echo. Их сопровождал комментарий телеведущего, который также мог быть расценен как команда. После этого от нескольких жителей Сан-Диего поступили возмущенные сообщения, что их смарт-динамики начали самостоятельно заказывать точно такие же кукольные дома.