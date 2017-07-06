VideoMost занял первое место по числу внедрений на российском рынке ВКC

По итогам I полугодия 2017 г. на долю отечественного продукта для видеоконференций VideoMost российской компании Spirit пришлось 46,8% от общего числа реализованных ВКС-проектов в России. Лидерство по количеству внедрений VideoMost на ВКС-рынке России сохраняется на протяжении последних четырех лет (425 внедренных ВКС-проектов).

Лидер на рынке ВКС в России

В 2014 г. доля рынка VideoMost по числу внедрений составляла 32%, в 2015 – 31%, в 2016 – 42%. Об этом свидетельствуют данные независимого аналитического центра TAdviser.



Как заявляют в компании, VideoMost поддерживает все популярные международные стандарты связи и открытые протоколы, что позволяет заказчикам подключать в видеоконференции VideoMost аппаратные системы производителей ВКС. Серверы VideoMost могут работать под управлением множества версий Linux, включая бесплатные. В компании подчеркивают, что VideoMost независим от софтверной экосистемы Microsoft, тем самым полностью соответствуя политике государства по импортозамещению. Функциональность продукта представлена мобильным мессенджером, ВКС, средствами совместной работы с документами, whiteboard (интерактивной онлайн-доской), возможностью проведения голосований и прочим.

В тренде импортозамещения

В компании уверены, что VideoMost имеет весьма хорошие перспективы в части импортозамещения ВКС-систем в России. С одной стороны, она способна взаимодействовать с иностранным оборудованием на основе международных стандартов связи и открытых протоколов, а с другой, находится в мировом тренде замены аппаратных ВКС на софтверные и облачные решения.

Продукт VideoMost входит в Реестр российского ПО, может объединить до 100 интерактивных участников в одной видео-конференции, показывает 16 видео окон на экране смартфона, и поддерживает до 1000 параллельных видео-каналов на стандартном PC-сервере, что критически важно для снижения нагрузки и стоимости инфраструктуры видео сервис-провайдеров.



Доли рынка вендоров ВКС по числу проектов 2014-2017 гг.



Источник: TAdviser, 2017

Популярный российский продукт

«По итогам проведенного TAdviser функционального сравнения продуктов для видеоконференцсвязи в 2016 году VideoMost вошел в тройку мировых лидеров среди ВКС-поставщиков в России, пропустив вперед только Polycom и Cisco, – комментирует Андрей Свириденко, председатель правления Spirit. – Высокое качество нашего продукта и доверие к нам со стороны заказчиков подтверждает и статистика последних 4 лет – VideoMost бессменный номер 1 по количеству реализованных ВКС-проектов в России. VideoMost отлично зарекомендовал себя в тысячах государственных учреждений и частных предприятий, включая Министерство Образования и Науки РФ, Министерство Обороны РФ, МВД, РЖД, и других. В России внедрения и облачные сервисы VideoMost предлагают десятки партнеров, включая ведущих системных интеграторов и операторов связи, таких как Ростелеком, Транстелеком, МТС, Техносерв, АйТи и других».

Компания Spirit специализируется в области разработки и лицензирования программных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям. Ее коммуникационная программная платформа операторского класса Spirit используется операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и веб-сервисов и обслуживает свыше миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира. Программные продукты Spirit лицензированы и встроены в популярные потребительские продукты Apple, Adobe, ARM, AT&T, Avaya, Blizzard, BroadSoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG U+, Mavenir, Mitel, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, Reliance, Samsung, Skype, Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и более 250 других мировых технологических лидеров. Прямые клиенты Spirit сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.



В 2016 г., согласно данным исследования аналитического центра TAdviser, Spirit стал наиболее эффективным отечественным производителем систем ВКС для России.