В центре Москвы построили ЦОД «шаговой доступности»

Компания 3data построила в центре Москвы монобрендовый ЦОД на оборудование Legrand. В нем также разместиться учебный центр Legrand.

ЦОД на оборудование Legrand

Компания 3data, специализирующаяся на строительстве центров обработки данных (ЦОД), презентовала новый ЦОД в центре Москвы. Здание, в котором разместится ЦОД, находится на Садово-Кудринской улице. Оно является собственностью 3data.

Особенность объекта состоит в том, что ЦОД монобрендовый - он построен на оборудовании французской компании Legrand. Компания поставляет источники бесперебойного питания, системы электропитания, системы конденсации, шкафы, серверные стойки и другое оборудование для ЦОД.

Учебный центр Legrand

В этом же здании разместятся офисно-административное помещение и центр обучения Legrand. Центр будет проводить для ИТ-специалистов курсы по работе ЦОДов - в компании 3data уверяют, что в регионах есть спрос на подобного рода предложения.Телекоммуникационную инфраструктуру для ЦОД обеспечила компания «Мастертел».

ЦОД может располагать до 100 серверных стоек, под ЦОД в здании выделена плозадь 300 кв м. Инвестиции в технологическое оборудование нового ЦОД составили 60 млн руб., с учетом стоимости здания общие затраты на данный объем составили 150-200 млн руб., сообщил CNews гендиректор 3data Илья Хала.

По его словам, Legrand предоставила 3data значительную скидку на оборудование. Взамен 3data организовала создание учебного центра Legrand и обеспечит слушателям соответствующих курсов возможность посещения данного ЦОД.

ЦОД компании 3data

При строительстве ЦОД закладывались стандарты, соответствующие уровню Tier-III (шкала, по которой оценивается надежность ЦОДов). Однако сертификацию 3data не проводит из-за ее дороговизны.

ЦОД шаговой доступности

Новый ЦОД стал частью ранее запущенной 3data программы «ЦОД шаговой доступности». В компании сравнивают эту программу с «магазинами шаговой доступности»: несмотря на наличие гипермаркетов за пределами Москвы, многим москвичам удобно пользоваться продуктовыми магазинами в непосредственной близости.

Так же и в случае с ЦОДами бизнес-клиентам во многих случаях удобно пользоваться объектами данного типа, находящимися по близости от их офисов. Например, это необходимо для копирования клиентов всей информации со своих серверов на носитель.

Соответственно, расположение ЦОД в центре Москвы обеспечит близость ко многим корпоративным клиентам. Для 3data это уже третий ЦОД в центре Москвы и 10 - по всей Москве в рамках данной программы.

На нынешний момент инвестиции 3data в инженерную инфраструктуру ЦОД составили 500 млн руб. С учетом стоимости недвижимости общие инвестиции в проект до конца года достигнут 2 млрд руб.

Всего 3data в рамках программы «ЦОД шаговой доступности» планирует открыть 40 ЦОД в столице. Суммарные инвестиции в проект составят 10 млрд руб. Обязательным условием является размещение ЦОД в объектах недвижимости, принадлежащих непосредственно самой компании 3data. Андреевич объясняет, что в Москве уже были случаи, когда арендодатель разрывал договор с ЦОД, что создавало большие проблемы для его клиентов.

Новые перспективы для ЦОДов

Помимо размещения серверов 3data видит и другие применения для своих ЦОД. Так, они могут использоваться для размещения объектов городской инфраструктуры, в том числе выполнять роль опор для кабелей. Кроме того, в рамках развития направления «интернета вещей» ЦОДы смогут стать центрами сборами информации с различными датчиков, расположенных в соответствующих районах.