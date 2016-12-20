Генпрокуратура: Минкомсвязи забыло о государственных ЦОДах

Генпрокуратура установила, что Минкомсвязи не приняло в положенный срок изменения в законодательство, в частности, нормативные акты о создании системы ЦОД для органов госвласти, системный проект инфраструктуры электронного правительства, изменения, необходимые для проведения ЧМ-2018, и дополнения в закон о контрольно-кассовой технике.

Генпрокуратура напомнила Минкомсвязи о государственных ЦОДах

В рамках проверки деятельности Минкомсвязи Генпрокуратура указала на несвоевременное выполнение министерством функций по разработке нормативно-правовой базы. Это следует из материалов Генпрокуратуры (имеются в распоряжении CNews).

Так, вопреки распоряжению Президента России от декабря 2014 г. и постановлению Правительства от октября 2015 г., Минкомсвязи не инициировало изменения в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие нормативные акты, направленные на урегулирование использования «облачных» технологий при осуществлении государственного управления. Соответствующие изменения должны были быть внесены еще в декабре 2015 г.

Концепция перевода обработки и хранения государственных информационных ресурсов в систему федеральных и региональных центров обработки данных (ЦОД) была год назад утверждена правительством по предложению Минкомсвязи. Документ предполагает создание сети федеральных и региональных центров обработки данных, связанных резервированными магистральными каналами связи высокой пропускной способности в единый катастрофоустойчивый кластер.

Органы государственной власти и компании с госучастием должны будут поэтапно переведены на работу в данной сети. Оператор сети, а также поставщики «облачных» сервисов, использующие данную сеть, должны будут находится под независимым контролем. Скорее всего, оператором сети ЦОД станет подконтрольный государству «Ростелеком».

Не принятые нормативные акты

Минкомсвязи не создала коллегиальный орган, отвечающий за выработку требований и методологий при переходе органов госвласти на использование системы центров обработки данных, не создана сама система ЦОД и не определен ее оператор. Согласно концепции, эти мероприятия должны были быть произведены в декабре 2015 – январе 2016 гг.

Проверив Минкомсвязи, Генпрокуратура заявила,

что ведомство не приняло в положенный срок изменения в законодательство о ЦОД для органов госвласти

Аналогично Минкомсвязи: не реализовало пилотный проект по переводу информационных ресурсов в систему ЦОД (планировался перевод не менее трех органов госвласти), не разработало правила оказания услуг системы ЦОД и критерии включения в нее информационных ресурсов пользователей, не разработало правила аккредитации поставщиков «облачных» услуг и не создало возможность максимального снижения затрат на электроснабжение ЦОД. Согласно концепции, эти мероприятия должны были быть проведены с декабря 2015 г. по сентябрь 2016 г.

Проверка Генпрокуратурой деятельности Минкомсвязи проводилась в октябре 2016 г. В ноябре Минкомсвязи все-таки начало общественное обсуждение законопроекта о системе государственных ЦОД.

Не принят Системный проект инфраструктуры электронного правительства

Другое невыполненное поручение президента – от марта 2013 г. о корректировке Системного проекта формирования в России инфраструктуры электронного правительства и соответствующей нормативной базы. Действующая редакция данного системного проекта действует в России с 2010 г. В октябре Минкомсвязи разработало новый вариант Системного проекта, но правительство отправило его на доработку.

Минкомсвязи запоздало и с подготовкой к проведению в России Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. и предшествующему Кубку конфедераций. Вопреки соответствующим закону и постановлению правительства, Минкомсвязи несвоевременно утверждены электронная форма разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов и правила проведения мероприятий радиоконтроля в период подготовки и проведения спортивных соревнований в субъектах федерации, на территориях которых расположены объекты спорта.

Минкомсвязи не определило, кто может не пользоваться «облачной» фискализацией

Наконец, в нарушение Закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» Минкомсвязи России не утвержден критерий определения отдаленных от сетей связи местностей.

В 2015 г. в закон были внесены изменения, обязывающие владельцев кассовых аппаратов передавать в налоговые органы фискальную информацию в электронной форме через специальных операторов фискальных данных. Однако пользователи, находящиеся в вышеупомянутых отдаленных районах, могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в электронной форме.