Promt представила новое флагманское решение

Promt провела презентацию нового флагманского продукта – Promt Neural Translation Server. Специалисты компании подробно рассказали гостям мероприятия о новинке – клиент-серверном решении для корпоративных пользователей на основе уникальной нейросетевой технологии.

Promt Neural Translation Server позволяет получить перевод высокого качества корпоративной, технической документации и пользовательского контента. В основе решения – гибридная технология Promt Neural, сочетающая в себе разные подходы к переводу: «перевод на основе правил» и машинное обучение на основе рекуррентных нейронных сетей. Благодаря сочетанию технологий текст перевода получается точным, без машинного акцента и почти неотличимым от перевода, выполненного человеком.

Важная особенность решения – это возможность быстрой тренировки на материалах заказчиков. Система запоминает узкоспециализированную терминологию и стиль текстов, на которых обучается, и выдает терминологически и стилистически точный результат. После обучения новое решение позволяет переводить тексты, документы разных форматов, деловую и личную переписку, презентации, новости и маркетинговые тексты по любым предметным областям.

Большинство систем перевода на основе машинного обучения работают в облаке или могут быть установлены в корпоративную сеть только на операционную систему Linux. Promt Neural Translation Server – мультиплатформенное решение, которое может работать как на Linux, так и на Windows-серверах без потери в качестве и скорости перевода.

Еще одно преимущество решения Promt – гарантия конфиденциальности переводимых данных и защита от возможных утечек. Как известно, проблема кибербезопасности стоит очень остро, особенно, для корпоративного сегмента и государственного сектора. По данным InfoWatch, в прошлом году половина масштабных утечек в компаниях – инцидентов, в результате которых было скомпрометировано от 10 млн записей персональных данных – произошла не из-за действий злоумышленников, а по вине внутренних нарушителей – сотрудников.

«Нередко сотрудники компаний, которым необходимо оперативно перевести большой объем документации, пользуются онлайн-переводчиками и не осознают, что добровольно передают данные сторонним сервисам. Вместе с тем, информация об этом не скрывается и указывается в пользовательских соглашениях, - сказал коммерческий директор Promt Никита Шаблыков, - Безопасная и надежная альтернатива – Promt Neural Translation Server. В отличие от большинства других нейросетевых переводчиков, решение от компании Promt интегрируется в корпоративную сеть заказчика и не требует подключения к интернету».

Сочетание передовых технологий перевода на основе нейронных сетей и возможность работы в закрытой корпоративной среде делают Promt Neural Translation Server уникальным решением на российском и мировом рынках.