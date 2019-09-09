Цифровые процессы
Как подключить МФУ к облаку и что это дает
Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

ADVA представила многоуровневый коммутатор для перехода к сетям 5G

Интеграция Инфраструктура

ADVA анонсировала выпуск новой серии коммутаторов FSP 150-XG118Pro, предназначенной для использования в сетях операторов сотовой связи, и специально разработанное для решения задач 5G. Подходящий для развертывания на базовых радиостанциях, ADVA FSP 150-XG118Pro отвечает потребностям в предоставлении клиентам надежных соединений с минимальными задержками в мобильных сетях 5G.

Набор интерфейсов позволяет обеспечить масштабирование и плавный переход от услуг 1 Гбит/с к 10 Гбит/с. Решение обеспечивает бесперебойную работу в расширенном диапазоне внешних температур и оснащено всеми возможными функциями для сверхточной синхронизации.

Благодаря использованию новых демаркационных технологий, FSP 150-XG118Pro позволяет размещать функции виртуальной сети (VNF) на границе сети и предоставляет поставщикам услуг связи полный инструментарий для виртуализации сетевых функций (NFV).

«FSP 150-XG118Pro является прекрасным решением для использования в качестве агрегатора или демаркационного устройства на стороне базовой радиостанции без превышения строгих требований к физическим размерам, энергопотреблению и стоимости. Это действительно лучший инструмент для быстрого развертывания 5G в существующей инфраструктуре LTE, - сказал Ричард Страйк, директор по управлению линейкой продуктов ADVA. - Наш FSP 150-XG118Pro позволяет операторам мобильной связи (MNO) мгновенно реагировать на растущие потребности в полосе пропускания с возможностью увеличения скорости передачи данных до 10 Гбит/с до каждой базовой радиостанции. Они также могут обслуживать новые приложения URLLC, которые требуют обработки данных там, где они созданы. И, поскольку решение было построено с нашей командой специалистов по сетевой синхронизации Oscilloquartz, оно обеспечивает точную и стабильную синхронизацию, которая так важна для приложений 5G».

ADVA FSP 150-XG118Pro был специально разработан для обеспечения плавного и экономичного перехода от мобильных сетей LTE к 5G. Благодаря многослойному разграничению и обеспечению точной синхронизации решение отвечает всем текущим требованиям, предъявляемым к мобильной сети, а его пропускная способность 10 Гбит/с позволяет операторам мобильной связи использовать весь спектр 5G.

Размеры и возможность размещения ADVA FSP 150-XG118Pro за пределами промышленных помещений также открывают безграничные горизонты перед предприятиями, ищущими варианты раскрытия потенциала промышленного IoT (IIoT). Решение подходит для широкого спектра бизнес-кейсов IIoT, требующих сверхнизкой задержки и большого количества подключаемых машин.



Другие материалы рубрики

Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей

ЦОДы требуют у властей налоговых льгот и дешевого электричества

На рынке серверов мощный обвал после 3 лет роста

Российский «государственный блокчейн» готовит «революцию» в мировой логистике

Как оцифровать грузооборот с Китаем

В Gartner назвали самые «хлебные» страны для облачных провайдеров

Техника

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

7 лучших умных часов: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор стиральной машины Samsung WW80R62LVFX: чистота за 49 минут
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Технология месяца

Что нужно знать о развитии СУБД: от «Спутника» до наших дней

Какие задачи решают системы управления базами данных сейчас и какие готовы решать в будущем?

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии