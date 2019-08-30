Qiwi расширяет возможности для оплаты проезда по платным участкам автомобильных дорог

Пополнить лицевой счет транспондеров T-Pass, эмитируемых компанией «Автодор-платные дороги», для возможности автоматической оплаты проезда по платным участкам дорог государственной компании «Автодор» теперь можно через терминалы Qiwi на автозаправочных комплексах «Лукойл», «Роснефть» и ТНК, расположенных вблизи платных участков. Кроме того, оплата стала доступна в партнерских сетях группы Qiwi – «Связной | Евросеть» и «Мегафон». Это расширяет набор платежных решений и дает возможность автовладельцам, предпочитающим путешествовать по скоростным магистралям России, выбирать наиболее комфортный для них способ оплаты.

Для внесения средств через терминалы достаточно ввести номер лицевого счета, либо номер транспондера, либо номер привязанного к лицевому счету мобильного телефона и желаемую сумму оплаты. Средства зачисляются на счет моментально.

«Qiwi имеет широкую терминальную сеть вблизи автодорог. Это дает весомое преимущество, когда нет возможности оплаты по интернету из-за нестабильного сигнала в междугородних поездках. Пополнение через наши партнерские сети также решает эту проблему, существенно расширяя пул возможностей для удобной и быстрой оплаты проезда», – отметила Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов Qiwi.