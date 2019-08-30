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Новая транспортная IP-камера видеонаблюдения Wisenet TNO-6010M

Техника

Компания Hanwha Techwin представила новую IP-камеру видеонаблюдения Wisenet TNO-6010M. Камера предназначена для использования на транспорте. Она крепится за передним стеклом транспортного средства и дает обзор в направлении вперед, по ходу движения. Объектив камеры имеет коническое гибкое обрамление, которое прижимается к стеклу. В задней части камеры — кронштейн для ее прикрепления к потолку или на панель приборов внутри транспортного средства.

Новая камера обеспечивает 2-мегапиксельное разрешение при высокой частоте кадров — 60 к/с. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2,8 мм дает широкий обзор всего, что происходит перед автомобилем. Получаемое изображение сжимается кодеком H.265 или H.264. Эффективность сжатия по алгоритму H.265 повышается в телекамере с помощью фирменной технологии WiseStream II.

Для повышения качества формируемого изображения в новинке имеется функция «Широкий динамический диапазон». С ее помощью динамический диапазон камеры расширяется до 150 дБ. Цифровая стабилизация изображения активируется в IP-телекамере с помощью встроенных гиросенсоров. Функция Hallway View обеспечивает эффективный обзор вертикально ориентированных сцен.

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Wisenet TNO-6010M

Возможности новой телекамеры дополняет полный набор современных функций видеоаналитики. С их помощью она обнаруживает удар по корпусу, расфокусировку, попытки вывести ее саму из строя. В кадре детектируется движение, появление и исчезновение предметов, их вход в зону и выход из нее, пересечение виртуальной линии, «праздношатание». Определяется направление движения объекта, обнаруживается затуманивание сцены и появление лица в кадре. Возможно цифровое слежение за объектом. Помимо этого, с помощью новинки можно подсчитывать число людей, управлять очередями и строить тепловую карту сцены.

В IP-телекамере может быть установлена карта памяти емкостью до 256 Гбайт. Подключение камеры производится через разъем M12, с возможностью подачи на нее питания по технологии PoE. Телекамера работает при температуре от -30 до +55 градусов Цельсия и защищена от пыли и влаги по классу IP66. Она соответствует требоаниям транспортной безопасности и стандартам противопожарной защиты EN 45545-2, NFPA 130 и BSS 7239.

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