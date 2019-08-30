Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis

Разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств компания Cognitive Technologies и поставщик автомобильных компонентов первого уровня Hyundai Mobis, объявили о завершении разработки программного модуля для активной безопасности и автономного вождения (системы компьютерного зрения).

Разработанный в рамках проекта программный модуль, основанный на технологиях компьютерного зрения компании Cognitive Technologies, способен распознавать различные объекты дорожной сцены, такие как автомобили, автобусы, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы. Основными технологиями, использованными при разработке модуля, являются нейронные сети глубокого обучения, которые обеспечивают системе необходимую точность распознавания.

Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова сказала: «Основной целью наших работ было создание одной из самых надежных и безопасных систем компьютерного зрения в мире. Нами были решены сложнейшие задачи распознавания участников дорожного движения с высочайшей точностью, включая велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов – объектов не имеющих постоянной формы, а также частично закрытых объектов. Система работает в тяжелых условиях: дождь, снег, туман, ослепление солнцем, езда ночью, выезд из тоннеля и т.п. При этом нам очень пригодились наработки, выполненные в суровых российских реалиях, где мы оттачивали наши алгоритмы».

Как сообщает корейское представительство Hyundai Mobis, «разработанный специалистами Cognitive Technologies программный модуль будет интегрирован в системы управления автомобилями класса люкс, что сделает их еще умнее и безопаснее».

Работы по данному договору начались в середине 2018 г. и были завершены в апреле 2019 г.

«Мы рассчитываем, что машины с нашей математикой появятся на дорогах мира уже через два-три года, – сказала Ольга Ускова. – У нас существует целый ряд соглашений с ведущими мировыми автопроизводителями и поставщиками компонентов, и мы рассчитываем в ближайшее время получить от них разрешение на анонсирование наших совместных разработок как в области создания автопилота для наземного транспорта, так и по использованию 4D-радаров нового поколения для управления беспилотниками».

Сумму контракта стороны не раскрывают.