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Directum и «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов

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Directum и «Ред софт» объявили о совместимости своего программного обеспечения. После испытаний ECM-системы Directum и операционной системы РЕД ОС получены данные о полной корректности их совместной работы.

«Ред софт» — официальный производитель программного продукта «Ред софт», многопользовательской, многозадачной операционной системы общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющей универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения.

Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

В ходе тестирования работы Directum на операционной системе РЕД ОС получены успешные результаты, что позволяет рекомендовать использование системы Directum российским компаниям и государственным структурам. Так, предприятия могут снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой, а государственные органы получают больше возможностей продвинуться в исполнении приказа Минкомсвязи России № 96 «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения».

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