AMD обновила корпоративный драйвер Radeon Pro

AMD выпустила обновленную версию своего корпоративного драйвера AMD Radeon Pro Software Enterprise 19.Q3, предоставляющего ряд расширенных функций для профессиональных рабочих приложений, включая поддержку таких технологий, как Radeon Prorender и Radeon Relive для VR.

Основные улучшения в новой версии: оптимизация для новейших профессиональных приложений, ускоряющая рабочие процессы и обеспечивающая пользователям Radeon Pro конкурентную производительность. В Siemens NX 10 драйвер Radeon Pro Enterprise 19.Q3 с графикой Radeon Pro WX 7100, по данным AMD, на 51% быстрее, чем Nvidia Quadro RTX 4000; продолжающаяся поддержка функций в профессиональных приложениях и оптимизация, а также сертификация независимых поставщиков ПО (ISV certifications), включая оптимизацию кода OpenCL для анализа и моделирования, а также поддержку расширенного студийного режима в Siemens NX; расширенная оптимизация OpenGL и поддержка алгоритма порядко-независимой прозрачности, а также спецификации Vertex Buffer Object в PTC Creo; поддержка алгоритма порядко-независимой прозрачности «нулевого дня» для более точных проектов и Solidworks RealView для реалистичного предварительного просмотра в режиме реального времени. Все сертификаты ожидаются в III квартале 2019 г.; беспроводная VR-визуализация в поддерживаемых профессиональных приложениях с использованием Radeon Relive для VR; фотореалистичный рендеринг в новейших профессиональных приложениях с использованием Radeon Prorender, поддержка плагинов для PTC Creo и Autodesk Maya. Также ожидается поддержка в Solidworks Visualize 2020 осенью 2019 г.

AMD также сообщила, что по программе «нулевого дня» уже сертифицировано более 1 тыс. приложений, начиная с ноября 2018 г. Именно эта программа позволяет профессионалам использовать новейшие функции и преимущества сертификации начиная с даты обновления драйвера.

Драйвер Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q3 можно с официального сайта AMD.