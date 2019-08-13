Сеть дискаунтеров «Хлеб-соль» оптимизировала товародвижение с помощью облачного решения «Корус консалтинг»

Иркутская сеть продуктовых дискаунтеров «Хлеб-соль», входящая в группу «Слата», подключилась к облачному сервису Korus | OSA, помогающему ритейлерам в борьбе с нехваткой товара на полках.

Задачи по оптимизации товародвижения по всей сети «Хлеб-соль» возникли из-за планов компании по открытию новых магазинов в сибирском регионе. Для того, чтобы понимать причины ситуации Out-of-stock (отсутствие товара в конкретном магазине) и оперативно пополнять запасы продукции в крупной сети, ритейлер подключился к облачному сервису Korus | OSA – собственной разработке «Корус консалтинг», построенной с использованием технологий машинного обучения Microsoft Azure.

Специалисты «Корус консалтинг» настроили интеграцию с учетной системой розничной сети и хранилищем, в котором находятся данные о чеках и товарных остатках. На подготовительном этапе проектная команда подключила к сервису двадцать магазинов продуктового дискаунтера, после чего сеть смогла рассчитать объем упущенных продаж за тестовый период и определить наиболее вероятные причины дефицита товаров.

Успешные результаты первого этапа позволили в декабре 2018 года подключить к сервису все магазины «Хлеб-соль». Новый сервис автоматически выявляет ситуации Out-of-stock по каждой позиции в ассортименте магазина и формирует полную картину по упущенным продажам и их причинам – как за последний день, так и в динамике. Также сервис помогает в проведении ежемесячной локальной инвентаризации. Система выявляет проблемы в товародвижении в каждой торговой точке и по каждой номенклатуре, сообщает менеджерам магазинов о причинах. Эта информация служит основанием для более точечной сверки остатков.

Помимо этого, Korus | OSA анализирует причины возникновения пустых полок. Так система определяет, что ситуация могла возникнуть из-за ошибок мерчандайзеров, сбоев системы автозаказа и неправильного прогноза заказов или же из-за нарушения графика поставок поставщиками. После анализа причин сервис оперативно формирует рекомендации для устранения нехватки товаров.

Подключение к Korus | OSA позволяет топ-менеджменту компании оперативно принимать решения на основании аналитических отчетов, которые содержат информацию о дефиците товаров, упущенных продажах и причинах нехватки, точное время появления и исправления проблемы.

«Наши магазины расположены на большей части населенной территории Сибири – от Иркутской области до Забайкалья. В условиях больших расстояний и природных особенностей региона логистика товаров становится сложной задачей. Благодаря Korus | OSA мы получили удобный инструмент, который помогает нам обеспечить присутствие товара на полках», – отметил Мачей Романовский, директор торговых сетей «Слата» и «Хлеб-соль».

«Основные преимущества нашего сервиса – высокая скорость внедрения, в данном случае около 1,5 месяца, а также легкость настройки и подключения любого количества магазинов. Благодаря облачной архитектуре система не требует никаких дополнительных инвестиций со стороны заказчика, кроме возможности подключения к источникам данных», – отметил Константин Доброток, руководитель направления Service Lab департамента аналитических решений группы «Корус консалтинг».