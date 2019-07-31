«А+С Транспроект» повысит точность данных в российских транспортных сервисах

«А+С Транспроект» разработала механизм подготовки транспортных данных для сторонних интернет-сервисов и приложений. Новый инструментарий позволит российским операторам транспортных сервисов обрабатывать данные быстрее и эффективнее, таким образом повышая точность и удобство для пользователей услуг.

«А+С Транспроект» уже собирает, обрабатывает и регулярно обновляет данные по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Республике Карелия, Псковской и Новгородской областям. Для работы с данными компания использует набор утилит, разработанный «Северо-западным картографическим центром» («СЗКЦ» был присоединен к «А+С Транспроект» в конце 2018 года).

«В Северо-Западном регионе нет централизованного источника транспортных данных. А те, что есть – разрознены, неудобны в интеграции и негибки. Фактически, механизм, используемый "А+С Транспроект", является и агрегатором, и валидатором транспортных данных. Решение способно преобразовать невероятное количество разрозненных данных из множества источников в форму, пригодную для дальнейшей обработки и использования. В настоящее время мы ведем разработку нового инструментария, который позволит обрабатывать данные быстрее и эффективнее – с целью их более удобной интеграции на стороне партнера. Благодаря отлаженной технологии мы сможем обеспечить аналогичный сервис данных для любого региона России и даже любого уголка мира», – сказал Владимир Валдин, директор направления по решениям в области общественного транспорта «А+С Транспроект».

Наборы данных включают в себя обновляемые сведения о маршрутах всех видов городского транспорта, пригородных и междугородных автобусах, в том числе все оперативные изменения их трасс, установленные на срок более недели, а также режимы работы маршрутов и их расписания. Инструментарий позволяет обрабатывать входящие данные о работе маршрутов (чаще всего неполные) так, чтобы информация об их расписаниях отображалась с минимальной погрешностью даже в самых отдалённых районах региона.

На конец июля 2019 года в системе содержатся 2045 маршрутов наземного транспорта, 24237 остановок с их точной привязкой к местности. Суммарная протяжённость маршрутной сети составляет 65730 км, а дорог, по оси которых проложены эти маршруты, – 15987 км. Кроме этого, подготовлена основа для инвентаризации межрегиональных и региональных маршрутных сетей на 32 субъекта федерации.

«Сейчас много говорится о "цифровизации" транспорта. Однако для того, чтобы говорить о какой угодно "цифре", нужны общепринятые источники данных, унификация их форматов. Этого сегодня не хватает, причем не только на Северо-Западе: в целом по стране вопрос доступности транспортных данных в общегосударственном масштабе остается открытым. Существует законодательная база, согласно которой они должны находиться и обновляться в свободном доступе, но пока в этом направлении конкретных действий не предпринимается. Та работа, которую мы делаем, и тот формат данных, в котором мы предоставляем их операторам коммерческих сервисов, могут стать одним из шагов по решению этого вопроса», – сказал Владимир Швецов, генеральный директор «А+С Транспроект».