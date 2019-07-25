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«Рэйдикс» и НАГ выпустили СХД для малого и среднего бизнеса

Интеграция Системное ПО Электроника

«Рэйдикс», разработчик ПО для управления СХД, и НАГ, российский производитель и поставщик телекоммуникационного оборудования, выпустили СХД начального уровня. СХД SNR может использоваться для виртуализированной инфраструктуры, в системах видеонаблюдения и для решения других локальных задач.

«Система хранения данных — это база ИТ-инфраструктуры любого предприятия, независимо от его размеров. Мы видим спрос на СХД именно начального уровня, и в то же время критически оцениваем преимущества и недостатки существующих систем этой категории. Вместе с нашими коллегами из "Рэйдикс" нам удалось создать качественный и доступный продукт, который оценят пользователи не только в Екатеринбурге, но и по всей России», — отметил Иван Сысоев, заместитель руководителя отдела серверного и сетевого оборудования, НАГ.

СХД SNR может выступать в качестве блочного или файлового хранилища для физических и виртуальных сред; максимальная емкость системы хранения данных составит 192 ТБ. Решение легко настраивается и администрируется.

СХД SNR работает под управлением ПО Raidix, в котором реализованы механизм защиты от скрытого повреждения данных, функции частичной реконструкции и упреждающей реконструкции. ПО Raidix включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и используется в инфраструктуре РЖД, в Мариинском театре, Санкт-Петербургском горном университете и в других государственных и частных предприятиях.

Компания НАГ развивает собственную торговую марку SNR на территории России и стран СНГ для клиентов B2B- и B2C-рынков. Компания располагает собственным инженерным отделом и выпускает телекоммуникационное оборудование собственной разработки и сборки.

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