«Вин лэвел капитал» разместил CRM-систему в облаке «Техносерв Cloud»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» и «Вин лэвел капитал», сервис по организации выкупа просроченной задолженности, объявили о сотрудничестве.

Компания «Вин лэвел капитал» использует «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации Vmware. На серверах «Техносерв Cloud» заказчик разместил CRM-систему собственной разработки, которая предназначена для обработки данных сотрудниками колл-центра агентства. Таким образом, с подразделения ИТ была снята часть задач по поддержке работоспособности физической инфраструктуры. Затем в облаке компанией были развернуты виртуальные рабочие столы для сотрудников агентства, которые были переведены с обычных компьютеров и ноутбуков на тонкие клиенты. Это дополнительно позволило сэкономить на периферийном оборудовании и упростить процесс обслуживания и управления рабочими местами.

«Важные преимущества размещения в облаке заключаются в том, что существенно упрощается управление и администрирование, а также в любой момент можно увеличить или уменьшить арендуемые мощности. Кроме того, перенос приложений в облако повышает их доступность, что важно при работе с большим количеством клиентов, и делает возможным, как в нашем случае, использование актуальных технологий, например, VDI», – отметил Радик Каримов, генеральный директор «Вин лэвел капитал».

«Мы рады приветствовать в нашем облаке нового заказчика из финансового сектора. Его деятельность ориентирована на широкий круг клиентов – физических лиц. Высокая связность и доступность ресурсов, которые гарантирует размещение на инфраструктуре "Техносерв Cloud", уверен, будут хорошей поддержкой для развития бизнеса. Кроме того, облачные технологии значительно снижают риски и повышают надежность хранения информации: обеспечивают резервное копирование как виртуальных машин, так и баз данных, конфигураций операционных систем, данных приложений, файлов и папок, включая настройку копирования под индивидуальный график заказчика и гарантирует доступность своей услуги на 99,95%», – сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».