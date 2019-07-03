«Первый бит» организовал Wi-Fi-сеть на благотворительном забеге Legal Run в «Сколково»

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» обеспечил с помощью технологии Wi-Fi высокоскоростной доступ в интернет на ежегодном забеге юристов Legal Run. За время мероприятия к Wi-Fi-сети подключилось более 700 человек.

Legal Run – международный благотворительный забег, в котором принимают участие представители профессионального юридического сообщества. Вся собранная от мероприятия сумма перечисляется фонду «Подари жизнь» в поддержку детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниям.

Мероприятие ежегодно проводится во многих городах России. В Москве в этом году оно прошло 8 июня на территории инновационного центра «Сколково». Участниками и гостями забега стали около 2 тыс. человек.

За Wi-Fi на Legal Run отвечали эксперты компании «Первый бит». Они установили пять точек доступа Wi-Fi так, чтобы на участке стартового городка участники мероприятия могли свободно воспользоваться высокоскоростным доступом в интернет.

«Wi-Fi-сеть была развернута там, где совсем не было электричества. Для питания точек доступа нам предоставили электрогенераторы. Кроме того, мы до последнего момента не знали, где и что будет стоять в области проведения спортивного мероприятия. Но со всеми трудностями мы успешно справились. В итоге более 700 человек воспользовались высокоскоростным доступом в интернет, – сказал руководитель офиса Wi-Fi+AutoID компании "Первый бит" Александр Пушкарев. – Мы готовы продолжать развертывать Wi-Fi-сети на масштабных спортивных мероприятиях в будущем».

«Благодарим компанию "Первый бит" за этот проект. Команда держит высокую планку качества, даже в сжатые сроки и при сложностях в реализации», – отметила менеджер по маркетингу компании Nektorov, Saveliev & Partners Дарья Ошурина.