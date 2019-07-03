Accenture признали лучшим сервис-провайдером услуг для PLM

Accenture названа лучшим сервис-провайдером для сегмента PLM (систем управления жизненным циклом сложных объектов) в отчете CIMdata 2019 Executive PLM Market Report, опубликованном в июне 2019 года. Этот документ – первый из пяти модулей серии CIMdata 2019, содержащей глубокий детальный анализ глобального рынка PLM. В опубликованном отчете эксперты CIMdata анализируют основные тенденции и проблемы, доходы по географическим регионам и секторам промышленности, а также прогнозируют возможный рост рынка.

Аналитики отмечают устойчивое увеличение спроса на системы класса PLM независимо от трудностей мировой экономики: по итогам 2018 года рынок решений для управления жизненным циклом вырос до 47,8 млрд долларов, что на 9,4% больше, чем годом ранее. CIMdata прогнозирует, что общий объем продаж вырастет на 8,9% в 2019 году. Эксперты компании также приводят долгосрочный прогноз до 2023 года: по их подсчетам, рынок будет показывать среднегодовой темп прироста (CAGR) на уровне 8,6%, и его объем достигнет отметки в 72,4 млрд долларов.

В CIMdata уверены, что PLM-решения становятся все более необходимыми для ведения бизнеса в производственных компаниях в условиях цифровизации, так как они помогают повышать производительность продукции без дополнительного найма сотрудников. CIMdata отмечает переход к платформам для поддержки корпоративных стратегий и решений. В этой новой парадигме решения от нескольких поставщиков могут быть легко развернуты с использованием сервис-ориентированной архитектуры (SOA), гибкой и способной быстро меняться для решения конкретных бизнес-задач заказчика.

Другое большое изменение для рынка PLM – переход на облачные технологии. Хотя у большинства поставщиков решений PLM есть облачные предложения, пока немногие получают от них существенные результаты. Тем не менее, перевод решений в облака уже ощутимо влияет на ценообразование, снижая стоимость программных продуктов для бизнеса.

Аналитики CIMdata также отмечают, что поставщики PLM активно инвестируют в создание интерфейсов и инструментов, упрощающих внедрение и использование их решений. Крупнейшие участники рынка уже проводят инновационные разработки и объединяют PLM с технологиями интернета вещей, методиками дизайн-мышления, элементами цифровой трансформации и индустрии 4.0. Авторы отчета отмечают, что рост бизнеса Accenture в этом сегменте на уровне более 10% в 2018 году произошел благодаря применению в практике PLM-консалтинга подходов Industry X.0.

Каждый календарный год в экономике PLM происходит ряд слияний и поглощений, и 2018 год не стал исключением. По подсчетам CIMdata, в течение года было зарегистрировано 124 приобретения. Лидеры рынка PLM продолжили наращивать технологические возможности: Accenture за этот период приобрела девять компаний, в том числе Mackevision (3D-визуализация), Kogentix (искусственный интеллект), Pillar Technology (встроенное программное обеспечение) и Mindtribe (аппаратное обеспечение).