Orange обеспечит бесперебойную спутниковую связь для арктических судов «Совкомфлота»

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о соглашении с российской судоходной компанией «Совкомфлот», на первом этапе которого провайдер обеспечит 8 судов бесперебойной спутниковой связью. Передача всех телеметрических данных, поступающих с камер и датчиков судна на экраны ситуационного центра на берегу, позволит повысить безопасность мореплавания.

«Совкомфлот» специализируется на транспортировке нефти и сжиженного газа, в том числе в экстремальных климатических условиях. Флот компании состоит из 146 судов, более 80 из них имеют ледовый класс, что позволяет им работать в регионах со сложной ледовой обстановкой.

Первыми судами «Совкомфлота», на которых была подключена спутниковая связь Orange, стали арктические челночные танкеры «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров» - это крупнейшие нефтеналивные танкеры, построенные в России. Помимо них, аналогичное решение будет установлено еще на трех арктических челночных танкерах компании. На Дальнем Востоке связью Orange будут обеспечены суда другого типа – три судна снабжения, задача которых – обеспечивать безопасную работу морских платформ.

Стабильная связь в любом районе плавания дает ситуационному центру на берегу возможность оперативно получать информацию о состоянии систем и механизмов судна. Помимо этого, члены экипажа могут регулярно общаться со своими близкими.

«При работе над реализацией проекта “Совкомфлота” мы запустили интеллектуальный алгоритм автоматического выбора спутника и хаба для обеспечения максимального возможного качества связи. Это позволит экипажу повысить безопасность навигации в условиях Арктики. Важно отметить, что судно не просто становится офисом в море, а интегрируется в береговую инфраструктуру компании. Команда получает целый комплекс услуг, и короткий номер для связи с берегом, как и доступ в локальную сеть – лишь несколько из его компонентов», – отметил старший вице-президент Orange Business Services Ричард ван Вагенинген.