«Форсайт. Мобильный BI» обеспечит возможность эффективного анализа данных на мобильных устройствах

Компания «Форсайт» сообщает о выходе мобильного приложения «Форсайт. Мобильный BI». Мобильный сервис входит в состав программного продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» и предоставляет владельцам планшетов на платформах iOS и Android возможность работать с аналитическими панелями и регламентными отчётами в онлайн-режиме.

Продукт создан с применением технологий «Форсайт. Мобильной платформы». Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Выход приложения «Форсайт. Мобильный BI» – ответ российского разработчика на запросы рынка по организации удаленной работы с данными в рамках цифровизации предприятий. Корпоративным заказчикам нужны мобильные решения для автоматизации бизнес-процессов, это открывает бизнесу новые перспективы, связанные с повышением скорости и удобства работы сотрудников, возможностью принимать оперативные взвешенные решения на основании актуальных данных.

Благодаря использованию нового приложения «Форсайт. Мобильный BI» пользователи решений на базе «Форсайт. Аналитической платформы» смогут удаленно подключаться к своим данным в любом удобном месте, в любое время, легко воспринимать информацию благодаря обширному спектру визуализации и представления данных (диаграммы, схемы, графики), а также делиться важной информацией с командой, используя экспорт отчётов и панелей в распространенные форматы.

Новый продукт «Форсайта» предоставит стабильный доступ к данным с мобильных устройств, сохраняя при этом высокую степень информационной безопасности (обеспечивается инструментами «Форсайт. Мобильной платформы»).