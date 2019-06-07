Почта России и Lamoda Group объединят усилия в развитии фулфилмента

Почта России и Lamoda Group договорились о партнерстве в развитии фулфилмента. Меморандум о намерениях был подписан в рамках ПМЭФ CEO и сооснователем Lamoda Group Флорианом Янсеном и генеральным директором Почты России Николаем Подгузовым.

Крупнейший fashion-ритейлер на рынке российской электронной коммерции и национальный оператор почтовой сети намереваются в течение пяти лет создать в Московской области распределительный центр площадью до 100 тыс. кв. метров. Строительство первой очереди предприятия размером не менее 40 тыс. кв. метров может быть завершено уже в 2021 году.

Будущий распределительный центр будет обслуживать только отправления Fashion&Lifestyle сегмента: одежды, обуви, аксессуаров и товаров для оформления интерьеров. Логистика и обработка этих категорий требует особой экспертизы, которую в течение восьми лет развивала Lamoda Group. Почта России получит возможность повысить качество обслуживания клиентов в сегменте fashion.

«Почта России – компания с уникальной историей и опытом. В мире нет других почтовых операторов, которые бы работали в стране такого масштаба. За последние годы Почта России совершила невероятный скачок в цифровизации своих услуг и подняла качество обслуживания на новый уровень. Мы считаем совместную возможность повлиять на развитие российской логистической инфраструктуры признанием нашей экспертизы и уникальным шансом сделать жизнь людей в России проще и удобнее», – сказал CEO и сооснователь Lamoda Group Флориан Янсен.

«Почта России поставила перед собой задачу в ближайшие несколько лет сформировать логистическую экосистему для успешного развития рынка электронной коммерции в России. Достижение данной цели невозможно без компетенций, которыми обладают наиболее значимые игроки рынка eCommerce. Мы рассчитываем, что успешная реализация сотрудничества с Lamoda Group станет серьезным шагом на этом пути», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Стороны подписали необязывающие документы по созданию совместного предприятия. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы.