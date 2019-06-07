«ЭР-телеком» развернет публичный Wi-Fi и сеть LoRaWAN в регионах
«ЭР-телеком холдинг» подписал пакет стратегических соглашений о развитии телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды в Смоленской, Тюменской, Омской и Курской областях.
Согласно достигнутым договоренностям, в указанных регионах «ЭР-телеком холдинг» планирует начать масштабное строительство точек Wi-Fi-доступа в общественных местах, а также развернуть сеть базовых станций стандарта LoRaWAN для внедрения сервисов на основе промышленного интернета вещей (IIoT), включая флагманский проект «Умный регион».
Помимо этого, планируется провести ряд мероприятий, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сфере общественной безопасности, включая развитие проекта внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Одной из основных тем соглашений, подписанных компанией «ЭР-телеком холдинг» за последний год, по-прежнему, остается организация и координация мероприятий в сфере цифровизации городского хозяйства. Совместная с регионами работа по выделению перспективных прикладных технологий, разработке технических условий наряду с инвестициями в инфраструктуру, призвана существенно увеличить эффективность проектов «Умный город». Ключевая задача – создание комфортной городской среды, обеспечение общественной безопасности и повышение экономических показателей субъектов РФ.