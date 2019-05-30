HP объявил о выпуске первого в мире лазерного принтера без картриджа. Фото

HP представил два принтера с возможностью заправки большого объема тонера или чернил: первый, по собственному заявлению, в мире лазерный принтер без картриджа HP Neverstop Laser и полностью переработанную модель СНПЧ HP Smart Tank, предназначенных для владельцев небольших компаний.

HP Neverstop Laser – принципиально новый лазерный принтер с возможностью быстрой заправки большого объема тонера, который поможет предпринимателям свести к минимуму простои в работе. Благодаря беcкартриджной системе, позволяющей заправлять тонер прямо в принтер, HP Neverstop Laser предоставляет владельцам малых и средних компаний возможность сосредоточиться на работе и получать максимальную выгоду от принтера.

«Согласно недавнему глобальному опросу, 75% владельцев небольших компаний хотели бы иметь простой в настройке и обслуживании принтер, – отметила Аннелиз Олсон (Anneliese Olson), руководитель и генеральный менеджер департамента домашней печати глобального офиса HP. – Благодаря революционному решению принтер HP Neverstop Laser избавляет предпринимателей от необходимости останавливать рабочий процесс для замены картриджа и позволяет сосредоточиться на развитии своего бизнеса».

Лазерный принтер HP Neverstop Laser более чем на 25% изготовлен из переработанного пластика, а заправочный комплект – на 75%.

Принтер HP Neverstop Laser

Среди ключевых особенностей принтера: в стартовый комплект входит запас тонера на 5 тыс. страниц; система непрерывной подачи тонера (СНПТ) обеспечивает его быструю и легкую перезаправку за 15 секунд; экономия до 80% затрат на оригинальный тонер НР; сканирование и печать с мобильным приложением для печати HP Smart App.

Кроме того, HP представил полностью обновленное МФУ HP Smart Tank с системой непрерывной подачи чернил. Устройство предназначено для печати больших объемов дома или в условиях домашнего офиса. В МФУ HP Smart Tank используется технология непрерывной подачи чернил нового поколения.

МФУ HP Smart Tank

Ключевые функции МФУ HP Smart Tank 500/600: стартовый комплект чернил для печати до 18 тыс. черно-белых и до 8 тыс. цветных страниц – решение для больших объемов печати; запас чернил на три года; высокая скорость печати, ускоренное подключение к Wi-Fi сетям с поддержкой двух диапазонов; встроенный датчик уровня чернил для заблаговременного предупреждения о необходимости дозаправить МФУ; возможность создания пользовательских ярлыков на телефоне или МФУ с помощью HP Smart Tasks для повторяющихся задач; система автоматической подачи бумаги на 35 листов для ускоренного сканирования и печати без участия пользователя; простая в использовании функция ID Copy для копирования документа с обоих сторон на одну страницу; сканирование и печать с мобильным приложением для печати HP Smart App; насыщенный четкий текст и яркая графика на всех отпечатках; возможность создавать профессиональные брошюры и фотографии без полей.

Принтер HP Neverstop Laser будет представлен в России в июле 2019 г. Новое МФУ HP Smart Tank поступит в продажу в России в июле 2019 г.