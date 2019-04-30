Orange протестирует 5G совместно с транспортными компаниями

Renault, Orange и Ericsson объявили о намерении совместно работать над системой взаимодействия подключенных транспортных средств с использованием 5G. Сотрудничество будет направлено на оценку потенциала технологии 5G для улучшения коммуникации между транспортными средствами и их окружением: другими транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктурой, такими как светофоры, остальными участниками дорожного движения. Предоставляя транспортным средствам больше информации о том, что происходит вокруг них, мобильные сети будут поддерживать сбалансированный транспортный поток и способствовать повышению безопасности дорожного движения. Испытания планируется провести на базе гибридной архитектуры V2X (Vehicle-to-Everything, система обмена данными между автомобилем и любыми другими объектами), включающей в себя сетевое сегментирование (функция 5G, позволяющая настраивать сегмент сети для конкретного использования) и технологии Mobile Edge Computing, направленные на повышение производительности облачных вычислений.

Компания Orange в партнерстве с SNCF и Nokia изучает возможности использования 5G для предоставления пассажирам сервиса высокоскоростной загрузки HD-видео. Эксперимент проводится на железнодорожном вокзале Ренна. Начало работы сервиса намечено на 2020 г., как только будет получено необходимое разрешение от французской регулирующей организации Arcep. После ввода сервиса в эксплуатацию пассажиры смогут подключаться на станции к точке доступа 5G. За нескольких секунд пользователи смогут скачать фильм на свой мобильный телефон или планшет, чтобы потом смотреть его во время поездки на поезде. Экспериментальная сеть будет использовать частоты в полосе 26 ГГц. Цель эксперимента – оценить преимущества сети 5G и получить обратную связь от пассажиров. Позже планируется также протестировать дополнительные услуги для общественного использования, либо для предприятий.

Еще один эксперимент в транспортном секторе Orange проведет совместно с парижским оператором общественного транспорта RATP в 2019 г.: впервые во Франции будет развернута сеть 5G для автономных и подключенных общественных транспортных средств. Эксперимент будет проходить в рамках соглашения о совместном создании инноваций между двумя компаниями.

Параллельно с разработками, реализуемыми в партнерстве с другими компаниями, Orange Group продолжит реализацию собственной стратегии развертывания сети 5G. В 2019 г. сети 5G будут развернуты в 17 городах Европы, их коммерческий запуск намечен на 2020 г.