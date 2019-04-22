Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати

Ведущий аналитический центр радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» представил результаты нового исследования «Цифровая трансформация радиоэлектроники», согласно которым отраслевые организации активно внедряют и применяют ряд технологий «индустрии 4.0».

Наибольший интерес для организаций российской радиоэлектронной промышленности представляют технологии 3D-печати – 48% респондентов отмечают ее применимость в радиоэлектронике: при создании макетов, прототипов и опытных образцов (например, в сфере микроэлектроники), производстве деталей (например, антенных элементов), изготовлении оснастки для станков с ЧПУ. Порядка 18% респондентов уже используют технологии 3D-печати, 20% планируют их внедрение в краткосрочной перспективе, в том числе при изготовлении СВЧ-электроники и производстве магнитотвердых материалов.

Организации радиоэлектронной промышленности уже применяют (как минимум на уровне пилотных проектов) технологии больших данных, интернета вещей, печатной электроники (по 7%), суперкомпьютерных, квантовых и параллельных вычислений (6%).

В российской радиоэлектронике пока не внедрены технологии виртуальной и дополненной реальности, распределенного реестра и блокчейна, однако в краткосрочной перспективе проекты с их использованием планируют к реализации 7% и 3% респондентов соответственно. Организации радиоэлектронной промышленности не применяют и автономных роботов, при этом развитие данного направления, по мнению респондентов, экономически невыгодно в связи с их высокой стоимостью.

Если говорить об ожиданиях, то 69% организаций российской радиоэлектронной промышленности видят в цифровой трансформации возможность освоения производства новых продуктов, 60% – возможность повышения эффективности за счет снижения издержек, изменения бизнес-моделей и других факторов, 57% – возможность выхода на новые рынки.

В исследовании приняло участие более ста организаций отрасли.

ЦНИИ «Электроника» – ведущий информационно-аналитический центр «Ростеха» в области радиоэлектроники. Среди ранее подготовленных исследований института – «Портрет российской радиоэлектроники. Региональное распределение и эффективность организаций», «Рейтинг организаций радиоэлектронной промышленности России», «Что сдерживает диверсификацию радиоэлектроники?».