«Ростелеком» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил об установлении процентной ставки купона по биржевым облигациям серии 001P-05R объемом 15 млрд руб. в размере 8,45% годовых. По условиям размещения предусмотрена трехлетняя оферта, срок обращения облигаций — 10 лет с даты начала размещения, номинал одной облигации — 1 тыс. руб.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 001P-05R планируются на Московской бирже 3 апреля 2019 г.

Средства от размещения планируется использовать для рефинансирования существующего долга.

Организаторы размещения облигаций: «ВТБ капитал», «Сбербанк КИБ», Газпромбанк, Росбанк.

Поступило более 50 заявок от всех групп инвесторов: банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы. На пике спрос более чем в пять раз превысил объем предложения, в результате чего компания приняла решение увеличить объем сделки с 10 млрд до 15 млрд рублей.

«Сейчас сложилась благоприятная ситуации на финансовых рынках, и мы решили воспользоваться моментом для оптимизации собственного долгового портфеля. Мы рады, что инвесторы с интересом восприняли наше размещение, и нам удалось привлечь “длинные” деньги по привлекательной ставке», — сказал старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.