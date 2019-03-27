«Первый бит» помог ускорить бизнес-процессы в российском представительстве Hyosung

«Первый бит», международный интегратор ИТ-решений, объявил о завершении очередного этапа внедрения в российском представительстве Hyosung «1С:ERP Управление предприятием 2».

Интегратору было необходимо было решить следующие задачи: сократить объем ручной работы, поддерживать актуальную информацию о запасах оборудования и запчастей, а также наладить работу совместно с другими смежными системами.

Ранее в Hyosung Rus использовали программу «1С:Управление торговлей», но ввиду активного развития бизнеса потребовался более мощный продукт для решения новых задач.

Специалисты «Первого бита» взялись за проект, чтобы оптимизировать ведение оперативного и регламентированного учета и создать единое централизованное информационное пространство на предприятии. Руководство Hyosung Rus одобрило предложение о развертывании и внедрении программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2». Выбор решения был обусловлен возможностью поэтапного внедрения отдельных блоков системы и постепенного наращивания функционала решения.

Масштабный проект рассчитан на четыре этапа: поставка лицензий, установка и настройка программного продукта, развертывание базовых возможностей системы; развитие функциональности решения, его адаптация под текущие бизнес-процессы компании; интеграция с системой управления складом; оптимизация процессов финансового, бухгалтерского и налогового учета.

В настоящее время полностью завершены два этапа проекта, в рамках которых: выполнена поставка лицензий, развернуты и настроены системы, развита функциональность, необходимая для работы сотрудников Hyosung, то есть автоматизированы основополагающие бизнес-области торгово-промышленного предприятия: управление нормативно-справочной информацией; управление цепочкой поставок; управление продажами; учет сборки и разборки продукции; отражение предпродажной подготовки банкоматов; отражение приема товара на ответственное хранение; управление запасами.

На данный момент удалось достичь следующих результатов: оптимизировать бизнес-процессы за счет сокращения доли ручного ввода; упростить справочники НСИ и ассортиментную политику; делать выгрузку аналитических отчетов в различных срезах; оперативно получать актуальную информацию о запасах оборудования и запчастей, их комплектации, местонахождении и обо всех перемещениях; повысить скорость ввода данных и обработки документов; снизить количество ошибок из-за человеческого фактора.

Сотрудничество «Первого бита» и Hyosung Rus продолжается. На 2019 г. запланировано завершить оставшиеся два этапа.

«На третьем и четвертом этапах мы планируем интегрировать ERP со складской системой, используемой заказчиком, а также оптимизировать финансовый, бухгалтерский и налоговый учет, — отметила Ольга Копейка, руководитель проекта компании "Первый бит". – Для нас важно не просто осуществить поставку клиенту, но и создать ту функциональность, которая необходима для устойчивого развития бизнеса. Впоследствии мы также планируем тесную коллаборацию в области автоматизации международного учета, процессов согласования заявок и договоров и сервисного обслуживания».