Schneider Electriс запустила систему биометрической идентификации в Ельцин Центре

Schneider Electriс совместно с фондом «Президентский центр Б.Н. Ельцина» запустила инновационную систему биометрической идентификации в Ельцин Центре. Система реализована на базе решения Videoxpert компании Pelco и биометрической платформы Id-Me компании Recfaces. Проект реализован компанией USTR Group.

Внедрение системы стало следующим шагом по модернизации системы внутренней безопасности центра. Ранее компания Schneider Electric оборудовала Ельцин Центр развернутой системой видеонаблюдения (порядка 500 камер), системой пожарной сигнализации и контроля доступа и охранной сигнализации, системой автоматизации и диспетчеризации, а также модернизировала инфраструктуру структурированной кабельной системой и решениями для ЦОД.

Система биометрической идентификации позволит центру повысить качество и оперативность работы внутренних служб безопасности, считают в Schneider Electric. Теперь сотрудники и гости центра, попадая в объектив камер видеонаблюдения, будут проходить автоматическую идентификацию личности. При расследовании инцидентов система биометрической идентификации позволит применять интеллектуальный поиск по изображению лиц с получением полной статистики о времени и дате всех посещений. Таким образом руководство центра планирует оптимизировать работу диспетчеров — в условиях полной автоматизации поиск и идентификация подозрительных лиц, которая ранее составляла до недели и более, сократится до нескольких минут. В числе других доступных функций — создание списков (стоп-листов, списка ВИП-гостей), идентификатор местоположения посетителей, аналитика аудитории по полу, возрасту и средней длительности пребывания в центре.

«Мы ожидаем, что биометрическая система, помимо повышения уровня безопасности, поможет нам улучшить взаимодействие с посетителями центра и повысить продажи билетов и услуг. Идентификация позволит в режиме реального времени получать достоверную информацию по статистике и составу аудитории, в том числе определять постоянных посетителей, а также анализировать спрос на временные экспозиции и дополнительные сервисы, предлагаемые посетителям», — отметил Вадим Харламов, руководитель ИТ-отдела фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина».

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