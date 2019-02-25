LWCOM модернизировала инфраструктуру печати «Кировского завода»

LWCOM в рамках проекта провела комплексный аудит печатной инфраструктуры, обновила, сократила и унифицировала парк устройств «Кировского завода», а также внедрила системы безопасной печати и централизованного мониторинга за аппаратами.

«Кировский завод» – одно из крупнейших российских промышленных предприятий, многоотраслевой холдинг машиностроительного профиля с развитой металлургической базой. Клиентами Кировского завода являются компании и предприятия аграрного и топливно-энергетического комплексов, дорожного, промышленного и гражданского строительства, нефтегазового сектора, атомной энергетики, оборонной сферы, лесного и коммунального хозяйства, городского и железнодорожного транспорта, судостроения.

Специалисты LWCOM выполнили аудит печатной инфраструктуры предприятия, в рамках которого собрали информацию о ее состоянии и выделили ряд основных проблем. Прежняя инфраструктура представляла собой разрозненный парк копировальной техники с переизбытком устройств: часть аппаратов была подключена локально, также не была рассчитана оптимальная нагрузка на устройства.

В связи с разрозненным парком печатной техники были трудности с прогнозированием закупки расходных материалов и оказания сервисных услуг; часть оборудования являлась устаревшим и не сетевым; отсутствовали технологии безопасной печати; отсутствовала единая централизованная система мониторинга за всей печатной техникой и учета количества печатаемых документов и расходных материалов.

После проведения аудита специалистами LWCOM был разработан план модернизации печатной инфраструктуры, который включил в себя переход на новое оборудование производителя RICOH. Было поставлено 70 устройств, которые разделили на 5 групп: монохромные принтеры формата А4, цветные и монохромные МФУ формата А4, настольные монохромные МФУ формата А3, напольные полноцветные МФУ формата А3.

Для управления устройствами и документооборотом, а также осуществления безопасной печати с авторизацией была внедрена программная платформа Streamline NX, разработанной одним из лидеров печатной отрасли – компанией RICOH. Специалисты LWCOM выполнили интеграцию и настройку программного продукта, в рамках чего были созданы политики печати, копирования и сканирования согласно задачам и бизнес-процессам предприятия.

Внедрение комплексной системы безопасной печати через авторизацию Streamline NX от производителя RICOH и ее интеграция со всеми устройствами позволили сформировать единый центр мониторинга за состоянием аппаратов. Также на базе Streamline NX была создана система ежемесячной отчетности для отделов закупок и бухгалтерии по расходуемым материалам.

Для всех пользователей был разработан единый интерфейс с возможностью простого масштабирования и сохранением тонкой настройки, также в зависимости от потребностей каждого из департаментов был настроен ряд функций, необходимых для осуществления документооборота, как например: печать по шаблонам, распознавание текста с поиском, сканирование с автоподстановкой адреса и др.

Результатом выполненных работ стали обновление и унификация парка печатно-копировальных устройств, количество которых было сокращено с 229 до 70 единиц. Для обновленного парка устройств была разработана схема оптимального и безопасного расположения аппаратов в офисах и общих помещениях.