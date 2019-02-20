ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси»

ГК «Дикси» реализовала пилотный проект внедрения системы высокотехнологичного управления складским двором (Yard Management System) на распределительном центре «Внуково». В 2019 г. планируется масштабирование этого опыта на все распределительные центры компании.

За восемь месяцев было успешно внедрено решение «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Проф», доработанное под нужды «Дикси» компанией ФТО. Это программное обеспечение стало платформой всего проекта.

Для отслеживания транспортных средств на территории распределительного центра разработано специальное мобильное приложение, проведена интеграция программного обеспечения с системами WMS-GOLD, TMS, GPS, СКУД, а также разработаны пользовательские интерфейсы для оперативного мониторинга основных процессов. Контроль осуществляется как за исходящими, так и за входящими транспортными потоками. Это позволяет получать и анализировать информацию о том, на все ли рейсы завтрашнего дня запланирован транспорт, достаточно ли его на складе для следующих рейсов, исполняются ли временные показатели по старту рейсов, вовремя ли приезжают поставщики, есть ли очереди на доках.

Внешние пользователи «1С:УАТ» – наемные транспортные компании, привлекаемые к работе в пиковые периоды нагрузки – имеют ограниченный доступ в систему, позволяющий вести свои автоколонны и подтверждать заказ транспорта.

Директор по логистике ГК «Дикси» Денис Гуров отметил: «Система разработана в соответствии с нашими пожеланиями и подразумевает одновременную работу группы пользователей. В результате реализации проекта мы получили повышение оборачиваемости собственного транспорта на доставке, минимизацию расходов на наемный транспорт, обеспечение своевременности доставки и необходимой скорости обработки входящего потока товаров на распредцентрах. Кроме того, теперь мы можем полностью автоматизировать фактическое назначение транспортных средств, управлять нагрузкой на водителей, а также анализировать причины задержек исполнения рейсов».

В настоящее время обсуждаются функциональные доработки системы и приложения. ФТО также осуществляет поддержку других ИТ решений ГК «Дикси».